失竊｜坑口東關愛隊遭爆竊　失載有數百人個人資料的電腦及手機

▲ 西貢坑口東關愛隊昨（30日）向西貢民政事務處通報一宗電子設備失竊事故。（資料圖片）

西貢民政事務處昨（30日）接獲西貢坑口東關愛隊通報，指辦公室遭賊人爆竊，失一部手提電腦及手機，當中載有數百服務對象的個人資料，包括身份證號碼及地址等，已就事件報警及通報個人資料私隱專員公署。

民政事務處指，坑口東關愛隊的承辦團體，即坑口區節日慶典籌備委員會，昨通報指其位於坑口鄉事委員會會址的辦公室，當日凌晨被賊人破壞門鎖潛入爆竊，一部手提電腦及一部手機失竊，當中載有關愛隊服務對象的個人資料，估計涉及數百位人士的姓名及電話，部分包括地址及身份證號碼。

民政事務處稱，承辦團體確認兩部電子設備及載有個人資料的檔案皆以高強度密碼保護，相信資料外洩風險較低；又指警方已將事件列為爆竊案處理，承辦團體亦已就事故通報個人資料私隱專員公署，並正檢視及加強保安措施，會通知居民及服務使用者提高警覺，如懷疑有人偽冒西貢坑口東小區關愛隊成員，可聯絡坑口東關愛隊或民政事務處核實身分。



民政事務處亦對受影響人士造成不便致歉，並設立熱線（6278 0536）供有關人士查詢。

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】 【職場智慧求生術】