  • 20°C
香港時間：2024121日 (日) 22:39

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 一簽多行 保暖大法 超市大搜查 破·地獄 名校專區 靚媽精明眼 藥物百科 聖誕好去處 北上攻略 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

失竊｜坑口東關愛隊遭爆竊　失載有數百人個人資料的電腦及手機

社會

撰文： 何畯新

發布時間： 1 小時前

分享：

分享：

熱門 一簽多行 保暖大法 超市大搜查 破·地獄 名校專區 靚媽精明眼 藥物百科 聖誕好去處 北上攻略 會員有獎

西貢坑口東關愛隊昨（30日）向西貢民政事務處通報一宗電子設備失竊事故。（資料圖片）

西貢民政事務處昨（30日）接獲西貢坑口東關愛隊通報，指辦公室遭賊人爆竊，失一部手提電腦及手機，當中載有數百服務對象的個人資料，包括身份證號碼及地址等，已就事件報警及通報個人資料私隱專員公署。

民政事務處指，坑口東關愛隊的承辦團體，即坑口區節日慶典籌備委員會，昨通報指其位於坑口鄉事委員會會址的辦公室，當日凌晨被賊人破壞門鎖潛入爆竊，一部手提電腦及一部手機失竊，當中載有關愛隊服務對象的個人資料，估計涉及數百位人士的姓名及電話，部分包括地址及身份證號碼。

民政事務處稱，承辦團體確認兩部電子設備及載有個人資料的檔案皆以高強度密碼保護，相信資料外洩風險較低；又指警方已將事件列為爆竊案處理，承辦團體亦已就事故通報個人資料私隱專員公署，並正檢視及加強保安措施，會通知居民及服務使用者提高警覺，如懷疑有人偽冒西貢坑口東小區關愛隊成員，可聯絡坑口東關愛隊或民政事務處核實身分。

民政事務處亦對受影響人士造成不便致歉，並設立熱線（6278 0536）供有關人士查詢。

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】  【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】  【職場智慧求生術】

相關文章

爆竊案｜青山獨立屋遭爆竊　近500萬元財物失竊
10:48 2024/05/26
爆竊案｜青山獨立屋遭爆竊　近500萬元財物失竊
盜竊｜22店總值$5.7萬藥及保健品失竊　2名尼泊爾籍女被捕
12:12 2024/08/23
盜竊｜22店總值$5.7萬藥及保健品失竊　2名尼泊爾籍女被捕
爆竊｜荃灣獨立屋失竊逾800萬元財物　涉勞力士錶、Hermès袋等
10:52 2024/11/11
爆竊｜荃灣獨立屋失竊逾800萬元財物　涉勞力士錶、Hermès袋等

你可能感興趣

爆竊案｜青山獨立屋遭爆竊　近500萬元財物失竊
10:48 2024/05/26
爆竊案｜青山獨立屋遭爆竊　近500萬元財物失竊
盜竊｜22店總值$5.7萬藥及保健品失竊　2名尼泊爾籍女被捕
12:12 2024/08/23
盜竊｜22店總值$5.7萬藥及保健品失竊　2名尼泊爾籍女被捕
爆竊｜荃灣獨立屋失竊逾800萬元財物　涉勞力士錶、Hermès袋等
10:52 2024/11/11
爆竊｜荃灣獨立屋失竊逾800萬元財物　涉勞力士錶、Hermès袋等
罪案 坑口 西貢

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

泰菜餐廳｜旺角餐廳被質疑虛假食評　食客批：咁玩法玩唔得幾耐
泰菜餐廳｜旺角餐廳被質疑虛假食評　食客批：咁玩法玩唔得幾耐
急症室最長等候時間（12月01日 時間16:05）
急症室最長等候時間（12月01日 時間16:05）
鯨魚擱淺｜大澳擱淺鯨魚搶救無效亡　目擊者：死前疑疼痛難耐不斷掙扎
鯨魚擱淺｜大澳擱淺鯨魚搶救無效亡　目擊者：死前疑疼痛難耐不斷掙扎