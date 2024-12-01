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內地升學｜升學展多人查詢中大深圳醫科課程　港生料倘DSE失手轉戰內地升學

社會

撰文： 何畯新

發布時間： 1 小時前

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由國家教育部和教育局合辦、一連兩日的「2025/26學年內地高等教育展」今日在灣仔會展結束。（朱永倫攝）

首年參加內地免試招生計劃的香港中文大學（深圳）職員透露，近日在升學展接獲不少人查詢該校醫科課程。有學生及家長均稱倘文憑試（DSE）成績未如理想，擬報讀本港大學的內地分校，有人表明心儀醫科及法律系。

內地高校招收香港中學文憑考試學生計劃（簡稱內地免試招生計劃）今（1日）起接受網上申請，繼香港科技大學（廣州）在上年度加入計劃，香港中文大學（深圳）本年度亦加入計劃。根據大學網上簡介，上述兩校透過計劃各提供10個學額。

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中大科大灣區分校　攤位現人龍

由國家教育部和教育局合辦、一連兩日的「2025/26學年內地高等教育展」今日在灣仔會展結束，本港兩間大學的大灣區分校攤位亦曾出現排隊查詢升學資訊的人龍。

中五級理科生李同學今午特意到本港大學內地分校攤位了解收生資訊。他透露目標升讀大學理學課程，首選入讀本港8大，但直言倘若分數未如理想便會到內地升學。他亦擔心內地大學與本地大學教學方法不同，且相信就讀本港大學內地分校，有助於日後畢業返港求職，故會優先考慮報讀相關分校。

中六級生家長沈先生則表明希望兒子能升讀醫科或法律系，形容兩類課程均為「長期飯票」，無論如何都可以「搵到錢」。他指兒子正努力準備文憑試，但對升讀本地大學未有太大信心，認為內地收分標準較低，故其兒子首選入讀中大深圳分校，相信「港式化」全英語教育有助將來在港就業。

透過文憑試成績升讀內地大學普遍最低要求為4個核心科目（中、英、數及公民科）達「332A」；中大及科大分校則列明收生門檻是「332A33」，中大深圳醫學院院長鄭仲煊早前稱該校醫科收生要求與香港中大一致。

家長：醫科法律系　屬長期飯票

中大（深圳）招生辦主管王曉雷今指，普遍家長和學生查詢該校的臨床醫學系，以及了解與沙田中大的分別，惟由於該校首年參加免試招生計劃，暫未有最低收生成績數據，仍以「332A33」作為門檻。同場北京大學招生辦黃女士指，北大的文憑試收生要求為「444A44」，不少人到場查詢醫學及法學課程等。

教育局今提醒有意赴內地升學的應屆文憑試考生，今起內地免試招生計劃接受網上報名，申請人須於月底前交妥申請表、身份證副本、有效的《港澳居民來往內地通行證》或《港澳居民居住證》掃描副本及數碼證件相片，詳情請瀏覽 教育局網頁

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