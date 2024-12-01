氫能｜氫能工作小組批出多4個試驗申請　包括試驗氫能小巴及旅遊巴

▲ 環境及生態局副局長黃淑嫻（中）、環境及生態局氣候變化專員黃傳輝（右四）和其他工作小組成員今晨參觀港鐵正在進行的氫能源有軌電車研究試驗項目。（政府新聞處提供）

環境局指，氫能源跨部門工作小組在上星期五（25日）的會議上原則上同意多4個氫燃料試驗項目的申請，包括在堆填區利用太陽能製氫、試驗氫能小巴及旅遊巴等。

工作小組同意的4個項目包括：

由中石化（香港）有限公司提交的申請，在屯門望后石谷已修復堆填區利用太陽能製氫

由中國建築工程（香港）有限公司、香港國鴻國際氫能科技有限公司及中石化（香港）有限公司聯合提交的申請，試驗一輛氫燃料電池19座小巴及一輛55座旅遊巴作接送工友往來工地，及在工地內試驗三輛氫燃料電池「叉式起重車」

由錦路通物流有限公司、艾倫巴斯汽車科技有限公司及香港氫燃料電池有限公司聯合提交的申請，試驗一輛氫燃料電池中型貨車作跨境運輸用途

由中石化（香港）有限公司提交的申請，試驗一輛氫燃料電池輕型貨車於其青衣油庫作運輸用途。

環境局指，工作小組先後審視並原則上同意了18個開展氫能源試驗項目的申請。其中城巴的氫燃料電池雙層巴士已在各區載客行駛；中石化在元朗凹頭建造的全港首個公眾加氫站上月落成，料未來兩個月左右投入運作，為即將啓動試驗的三輛氫燃料電池洗街車補充氫燃料。另港鐵也正試驗氫能源有軌電車，在晚上非服務時間以非載客形式行駛部分屯門輕鐵路段，以收集數據評估氫能作為港鐵網絡潔淨能源選擇的技術可行性。



此外，機電署正與律政司草擬《氣體安全條例》修訂細節，以涵蓋氫燃料的安全規管，並計劃於明年向立法會提交法例修訂建議，同時正與職業訓練局及氫燃料系統的供應商探討，為氫燃料從業員設立相關安全培訓課程；機電署聘請的顧問也正為擬備適用於香港發展情況的氫能標準認證模式進行研究，目標是在2027年或之前完成。



另外，粵港環保及應對氣候變化合作小組轄下的珠江三角洲空氣質素管理及監察專題小組已建議在其2025年工作計劃內容中涵蓋跨境物流車轉用氫燃料電池車輛示範項目。

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