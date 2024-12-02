大學科研｜中大生研「減肥乳酪」奪國際遺傳工程獎　冀低成本助瘦身

▲ 中大兩支隊伍在國際遺傳工程機器設計世界賽中奪獎（朱永倫攝）

中文大學兩支由本科學生組成的團隊，透過開發「減肥乳酪」及抗藥性細菌測試，今年10月獲國際遺傳工程機器設計競賽金獎。當中研製「減肥乳酪」團隊，期望日後透過動物實驗提供測試，以提供低成本減肥方式。

由生物醫學學院學生組成的團隊「IOSA」於超級市場採購乳酪，並將其乳酸桿菌改造，加入改造的纖維母細胞生長因子的基因，透過抵禦氧化傷害、提高血清穩定性，以改善人體糖耐量，以及達到燃燒脂肪用途。團隊未來希望進行動物實驗，亦研究以粉狀形態供食用。

中大生物醫學學院榮休教授關耀華表示，市面不少減肥產品利潤甚多，曾作統計每年需付10多萬元，但每年只能減磅1成半。團隊成員、中大生物醫學理學生3年級生陳映言解釋，相比副作用較多、亦非直接針對脂肪細胞的減肥藥及針劑，不少人寧願透過食物以達到減肥效果，故希望透過新設計，解決超重人士癡肥問題。

中大生命科學及工程學院團隊「ResiSense」則透過基因編輯，將遺傳物質釋放試劑當中，並對抗藥性細菌進行快速測試。研究團隊稱，由於發展中國家缺乏資源，希望未來與無國界醫生聯繫善用新設計。

除了進行科研，兩團隊亦需到不同機構解說科研成果、探討倫理問題等。陳映言表示，研究過程歷經失敗，亦學懂解決問題，提到連她的家人也對基因改造食物感懼怕，「如想做科學家，唔只係對住細胞做研究，而要對外溝通。」

中大生物醫學工程學系教授蔡宗衡表示，希望比賽可以擴闊學生視野，提及政府近年希望發展STEM，他認為若要吸引更多學生投身創科，教授要先以身作則，了解轉化及商業化運作。

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