環保回收｜綠在區區營辦商憂回收商坐地起價　成本恐每月增逾4萬

▲ 「綠在區區」營辦商擔心若中央收膠計劃補貼取消，營運成本恐增。（梁偉榮攝）

「綠在區區」營辦商憂慮，若無中央收膠計劃補貼，回收商定「揀客」及「坐地起價」，「回收商最後只能打劫我哋」。據本報推算，回收量較多的營辦商，未計運輸費，每月成本已可增逾4萬元。

雜膠多議價能力較低 收費更高

據環保署統計，中央收膠現覆蓋49個綠在區區回收網絡、910個「綠綠收」服務涵蓋的公私營住宅。有綠在區區營辦商透露，環保署未有諮詢或通知他們有關中央收膠計劃的未來發展，但近月有聽聞中央收膠計劃將會取消，有承辦商亦預告之後將收處理費，並陸續有回收商報價，普遍報價每噸雜膠收約2,500元處理費，運輸費需另計。

營辦商指，據其了解，回收商現為非中央收膠計劃覆蓋的綠在區區收集廢塑膠，每次普遍收約1,000元運輸費及處理費，但回收商報價卻高一截，「現時唔使錢（幫我哋收膠），你問我就當然覺得（該報價）唔合理。」又指︰「如果政府（額外）補貼俾我哋，我哋再俾回收商，我無意見；但政府唔俾錢，回收商最後只能『打劫』我哋。」

該營辦商稱，現時雜膠約佔所有回收塑膠的一半，提到回收量較低，雜膠又佔多的綠在區區，向回收商議價的能力亦會較低，屆時只會被收取更高的費用，因回收商定根據利益優先選擇量大或「貨靚」者。

本報翻查中央收膠9區綠在區區上載至社交平台的最新季度報告，其中以「綠在寶林」的廢塑膠回收量最高，今年第二季有逾150噸；其次是「綠在二陂坊」及「綠在堅城」。

屋苑回收擬叫停 拒做蝕本生意

以「綠在寶林」為例，當季回收約150噸廢塑膠，即平均每月50噸，若按上述一半雜膠的比例及每噸2,500元的處理費計算，每月就要支付6.25萬元處理費，而扣減回收商以每噸800元向營辦商「購入」具價值的廢塑膠，即相當於約2萬元，營辦商未計運輸費，每月便已要實付4.25萬元，成本難免上升。

另外。中央收膠承辦商現時亦會直接替部分屋苑收集廢塑膠，劉財記紙業董事長劉耀成直指若市場化，將暫停有關服務，「無理由做蝕本生意，派架幾千公噸嘅車去收幾十公斤（塑膠）」，也質疑綠綠收能否覆蓋所有屋苑。

環保署未正面回應若改為市場主導，會否增加對綠在區區的資助，僅指綠在區區營辦團體會繼續負責收集各區的非工商業廢塑膠，及將之交給下游回收商，並會繼續為區內包括參與先導計劃及綠綠收的公私營住宅，提供上門回收服務；又指隨着社區回收網絡完善及已推出的減廢回收約章等，料可進一步提升家居廢塑膠回收量。

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