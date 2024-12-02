廢膠回收｜環團指塑膠收集量太少難達「規模經濟」　盼增回收價值

▲ 環團指現時塑膠回收商的難處是收集量太少，未能做到「規模經濟」。（資料圖片）

環團指回收物市場化取決於物料的市場價值，惟塑膠市場價值低，需要政府介入推動市場化，收集量太少亦是回收商難處，促透過垃圾徵費及膠樽生產者責任制等，改變回收塑膠價值，讓其有價有市，並擴大中央收膠。

綠惜地球助理環境事務經理陳永傑分析，現時塑膠回收商的難處，明顯是收集量太少，未能做到「規模經濟」，形容「最終盤生意變到好似白交車錢」。

落實生產者責任制 有價有市

他認為，要扭轉局面，並非一定靠政府補貼，而是實行政策有效提高回收塑膠的「價值」，舉例如實施垃圾徵費，棄置廢物就會有成本，塑膠回收便不再是可有可無；同時應盡快實施膠樽生產者責任計劃，要求生產商主動回收某類塑膠，屆時塑膠回收自然有價有市。

陳永傑又認為，在很多回收商也未能收集足夠的廢塑膠下，政府反而應擴大中央收膠計劃至更多地區，亦促政府盡快公布相關銜接方案，尤其現時有不少屋苑直接聯絡中央收膠承辦商收集回收物，而非尋求「綠綠收」協助，包括已簽署減廢回收約章的屋苑，此類情況日後如何安排、是否需自費等，均應盡早通知。

他亦憂慮，屆時只有部分較有價值的廢塑膠才有回收商願意接收，雜膠可能要「貼錢」處理，倘政府一邊鼓勵回收，一邊要求自費，會很矛盾，亦會打擊市民回收意慾；若有關費用決定由綠在區區承擔，則應向相關營辦商投放更多資源，因營辦團體投標時已有中央收膠政策。

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】 【職場智慧求生術】