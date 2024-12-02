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高鈞賢結婚丨雙喜臨門結婚兼做爸爸　高鈞賢太太預產期明年1月趕及生龍B

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撰文： 文體藝online

發布時間： 49 分鐘前

最後更新： 48 分鐘前

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高鈞賢雙喜臨門。

【高鈞賢 / 香港先生 / 港男】高鈞賢結婚！現年40歲的前香港先生冠軍高鈞賢（Matthew），早前他在個人社交平台上載與年輕10年的圈外女友同遊加拿大相片，因為當時腹部微隆的女友以手遮肚疑有喜。

放閃「洩蜜」後，高鈞賢早前出席活動時，更被發現左手無名指戴上戒指，但他當時拒透透露是否已稱，只稱下月初會公布開心事。

新聞女王｜高鈞賢自言戲內戲外同屬暖男　Matthew回巢TVB後演技躍進

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高鈞賢結婚丨明年誕「小龍女」

到今日12月2日，高鈞賢「找數」，高鈞賢接受媒體訪問，正式公布雙喜臨門，較早前與女友在加拿大註冊結婚，而且太太已懷，預產期更是明年1月，還透露BB性別指，太太明年是誕「小龍女」。

另外，一向孝順的他表示，媽媽前發現患乳癌二期，並已做手術，所以即將為人父的高鈞賢，亦會花時間陪媽媽，同心抗病魔。所以為表示用強大「獅子心」去面對種種挑戰，明年出生的女兒英文名叫Liona。

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高鈞賢 娛樂人物職業 演員 電視劇 TVB 癌症

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