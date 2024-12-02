高鈞賢結婚丨高鈞賢結婚太太趕生龍B　升呢人夫兼爸爸：盡所能去保護我的家

▲ 高鈞賢雙喜臨門。

【高鈞賢 / 香港先生 / 港男】高鈞賢結婚！現年40歲的前香港先生冠軍高鈞賢（Matthew），早前他在個人社交平台上載與年輕10年的圈外女友同遊加拿大相片，因為當時腹部微隆的女友以手遮肚疑有喜。

放閃「洩蜜」後，高鈞賢早前出席活動時，更被發現左手無名指戴上戒指，但他當時拒透透露是否已稱，只稱下月初會公布開心事。

新聞女王｜高鈞賢自言戲內戲外同屬暖男 Matthew回巢TVB後演技躍進

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高鈞賢結婚丨明年誕「小龍女」

到今日12月2日，高鈞賢「找數」，高鈞賢接受媒體訪問，正式公布雙喜臨門，較早前與女友在加拿大註冊結婚，而且太太已懷，預產期更是明年1月，還透露BB性別指，太太明年是誕「小龍女」。

另外，一向孝順的他表示，媽媽前發現患乳癌二期，並已做手術，所以即將為人父的高鈞賢，亦會花時間陪媽媽，同心抗病魔。所以為表示用強大「獅子心」去面對種種挑戰，明年出生的女兒英文名叫Liona。

此外，高鈞賢在個人社交平台上載數張與太太的合照，另外有一張媽媽在醫院內的照片，並寫道：

40的我是兒子 是丈夫 也是爸爸

從相遇相知，到牽手結婚 。在十二月份的2024年總結， 想告訴大家我們的計劃也不想特別猜測。女人的付出一點不容易，我也會盡我所能去保護我的家❤️ 也希望得到你們的祝福☺️我會繼續努力做一個強爸爸，老公，兒子還有好演員的角色 #高鈞賢 #2025 #家

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