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結業潮｜開業44年燉奶佬又執！天水圍店12.17結業　全盛期逾20間執剩2間

休閒消費

撰文： 王明芳

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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昨日網民發現「金裝燉奶佬餐廳」天水圍分店門外貼上告示，指將於12月17日結業，感謝街坊30年的支持。

【結業潮/金裝燉奶佬餐廳/連鎖茶餐廳】結業潮仍未見頂。本港著名連鎖茶餐廳「金裝燉奶佬餐廳」，位於天水圍的分店，昨日被網民發現門外貼上告示，指將於12月17日結業，感謝街坊30年的支持。消息旋即引起網民廣傳，直呼「可惜，食物唔差價錢又ok」。翻查飲食資訊網頁，發現燉奶佬全盛期有24間分店，若不計即將結業的天水圍店，全港將只剩下1間分店。

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昨日（1日）有網民在「元朗搵食男女」fb群組發帖文，並出一張圖片，指「天水圍新北江又少一間」，圖片內容是指「金裝燉奶佬餐廳」天水圍新北江分店，將於本月17日結業，「感謝各位街坊由1994年至今30年的支持」。

不少網民異口同聲回應表示，大感「可惜」，又指該店的食物質素不俗，「食物唔差價錢又ok」，對於不經不覺陪伴街坊走過30個寒暑，實在不捨。有光顧多年的網民透露，最初新開業時，隨早餐附送水果「啱啱個時早餐有水果食」，感慨現時已難以有人情味的茶餐廳。

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結業潮｜開業於1982年

根據「金裝燉奶佬」網頁顯示，創辦人鄭連校於1982年在旺角西洋街開設第一間「燉奶佬」甜品店，5年後改為茶餐廳，加入粉麵及小炒等，自設中央廚房、物流中心，實行標準化操作流程。直至大約十年前，「金裝燉奶佬」集團旗下員工曾超過400人，經營品牌包括「燉奶佬餐廳」、「大姆指餐廳」及「一樓冰室」，每月超過30萬位客人光顧。

「金裝燉奶佬」在開業多年期間，推出不同節日優惠，又在疫情期間大賣健康湯包，為醫護打氣。根據官網fb顯示，歌手吳業坤亦曾為「金裝燉奶佬」拍廣告宣傳。

翻查飲食資訊網頁OpenRice，發現「金裝燉奶佬」全盛期有24間分店，包括灣仔、荃灣、青衣、銅鑼灣、深水埗、沙田、大圍、上水、佐敦等，若不計即將結業的天水圍店，全港將只剩下1間美孚分店。

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