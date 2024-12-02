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糖水舖｜心太軟雪糕外賣送達已化水　港女食用后嘔吐入院

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心太軟雪糕外賣送達已化水，港女食用后嘔吐入院，網民：兩邊都有責任。

外賣送餐雖便利省時，但未必適用於所有食物，店家打包外送食物時，應選取最適合的包裝方式，保留食物的原有狀態。

近日，有港女在Facebook「飲食黑店大全」群組上傳圖片，指其於深水埗一間糖水舖叫外賣，店員將熱點心與雪糕同放一個食盒，外賣員送達時雪糕已化盡數化作液體，女子食用後嘔吐入院治療，遂直斥店家「垃圾」。

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糖水舖｜同放一個外賣盒至雪糕化水

據女食客描述，她於今年3月在深水埗一間糖水舖叫甜品外賣，點了一份心太軟及雪糕，外賣員送達時，她發現店家將熱的心太軟及雪糕同放於一個外賣紙盒中，以致「過到嚟仲要融曬」。據圖片可見，外賣盒中的雪糕已幾乎完全融化。

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糖水舖｜食用融化雪糕胃痛嘔吐入院

女子稱食用後不久便感到胃痛，且開始嘔吐，更形容到「甚至痛到路都行唔到」，遂至醫院治療。據她上傳的醫生證明書可見，她因身體不適需請病假一日。

隨後，女子將此事發布至網絡公審，並表示「大家呢間嘢真係要避雷」，又指「呢間嘢一啲基本常識都冇，一凍一熱唔分開裝」，並譴責糖水舖「垃圾」。

糖水舖｜網民：兩邊都有責任

此事引起網民熱議，不少人同情女子遭遇，並譴責該間糖水舖「甜品加雪糕都可以做外賣真係痴嘅，舖頭唔做呢啲單唔做好過做」、「這間真垃圾」、「呢間啲包裝真係好垃圾，上次又係嗌你呢個心太軟再加個雞翼，結果炒晒，嚟到啲雪糕溶晒跌落啲雞翼度」。

亦有網民質疑女子見雪糕融化為何還要食用，「其實你知，咁你仲食落肚?」、「我想問，溶晒你仲食？」、「雪糕都外賣？你入開院順便驗下個腦啦」、「其實呢類甜品我覺得現場食會比較好」；故網民認為糖水舖及女子雙方皆有責任，「一係堂食 一係邊行邊食，你外賣返嚟，你傻間鋪都傻，兩邊都有責任」。

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