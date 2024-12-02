遊日注意｜女子遊日帶8盒甜品上機被攔 原來呢類手信不可放隨身行李：超多人中伏
撰文： 王明芳
發布時間： 1 小時前
最後更新： 1 小時前
【日本旅遊】不少人去旅行都會買當地的食物作手信帶回家，但並不是所有手信都可以帶上機！早前有網民從日本帶甜點回家時，在登機處遭安險人員要求丟棄。旅日達人林氏璧也曾有同樣經驗，提醒大家要注意隨身行李不可以帶這類手信！
日本旅遊｜網民帶日本甜品回台遭阻攔
早前有台灣網民在Facebook群組「日本便利商店及超市購物情報討論區」發文，指自己在日本旅行時，想帶8盒的「OHAYO Crème Brûlée雪糕」回台灣，還特意購買了保溫袋擺放甜點，以手提行李方式帶上機，怎料在安檢時被攔截「說這個不行」，無奈之下，她只好「眼睜睜看著8個被丟在垃圾桶」，相當心痛。
日本旅遊｜網民解答呢幾類甜點受液體限制
對於事主的情況，有網民解答其甜點屬液體物品，且超過了登機行李液體物品的容量，而該甜點的產品說明也有標示「淨重／容量：97公克／104毫升」，超過了登機行李限制。
登機行李有「液體容器不能超過100毫升、總量不能超過1000毫升」的限制，布丁、啫喱類都不能手提，要放行李箱托運，如果純粹蛋糕、麵包、吐司、銅鑼燒可以手提過海關。
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日本旅遊｜旅日達人分享同類經驗
旅日達人林氏壁也分享類似經驗，指過往到北海道旅遊時，想帶北菓樓的布甸回台給家人。安檢時卻發現每個布甸的容量也超過了100毫升，為了不浪費，便想在旁邊把6個布甸全吃掉。雖然布甸美味，但吃到第3個時他已覺得不妙，吃完全部後，「我半年沒有再吃過類似布丁的東西」。自此，他便注意隨身行李內的液體物品容量。
日本旅遊｜網民有相同經歷：狂吞布甸
帖文引來網民留言，大部分人也有帶布甸上機遭攔截的經驗，、「我還記得出關前狂吞3個布丁的往事」、「有次忘了布丁和醃製白蘿蔔放隨身行李，只能當場吃完，當下很想配一碗飯」、「我之前帶草莓麵包也不行 我在海關面前也是直接吃完」、「當場可以吃掉 ，曾在日本海關面前吃掉4個草莓泡芙，還有團員水蜜桃一盒6顆也是當場吃完 」。另外，有網民建議下次可以當場吃掉，以免浪費食物。
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