香港小姐丨宋宛穎港大醫科碩士畢業　凍齡媽媽與靚女妹妹到賀盡展全家高顏值

【宋宛穎 / 香港小姐 / 港大】現年25歲的「學霸港姐冠軍」宋宛穎(Sabrina)畢業於加拿大多倫多大學,修讀生物化學、人類生物學,在去年重返校園於港大修讀醫科碩士。在昨日(12月1日),她於個人IG上載畢業靚相。

同時,當上碩士的宋宛穎寫上感言道,好先用英文寫道:「Mastering this degree was not just an academic journey but a marathon of perseverance, passion, and personal growthThank you to everyone who supported me along the way and I am so super grateful for everyone who came to celebrate this special moment! It means the world to me」

宋宛穎大約意思就是:「掌握這個學位不僅僅是一次學術之旅,更是一場毅力、熱情和個人成長的馬拉松,感謝一路上支持我的所有人,我非常感謝大家來慶祝這個特殊的時刻!這對我來說意味著整個世界。」

然後,她用中文寫道:「願我們都能勇敢追夢 清楚自己真正想要的是什麼,並努力規劃好一條路。有的人可能走得比你快,但不要怕,保持自己的節奏,抓住每一個機會,因為「追求卓越,成功就會不經意追上你」最後寫:「Now, what’s next?」

另外,在她上載的照片可見,TVB高層樂易玲更帶同兩個子到賀,上位小生丁子朗也有到場。不過最令人注意是宋宛穎一家,她的婆婆、媽媽文寶雪和孖生妹妹宋宛霖也有現身,盡展一家也高顏值。

中葡混血兒宋宛穎可說於選美家族成長,兩位堂姨分別是1990年澳門小姐冠軍文雪兒及1994年澳門小姐亞軍文雪婷,兩位堂姐亦於數十年前當選為加拿大小姐和三藩市小姐。

而宋宛穎媽媽文寶雪,是1990年澳門小姐亞軍。至於宋宛穎的婆婆蔡碧芝亦大有來頭,在澳門是著名粵劇名伶,氣質優雅。

至於宋宛穎孖生妹妹宋宛霖(Sonia)樣貌絕對不輸家姐,眼大大面尖尖,驟看更全盛時期與苟芸慧撞樣。不過,宋宛霖早表無意入娛樂圈,而她也是位學霸,是位醫科生。

