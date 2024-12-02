  • 23°C
香港時間：2024122日 (一) 12:23

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 一簽多行 保暖大法 超市大搜查 破·地獄 名校專區 靚媽精明眼 藥物百科 聖誕好去處 北上攻略 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

香港小姐丨宋宛穎港大醫科碩士畢業　凍齡媽媽與靚女妹妹到賀盡展全家高顏值

社會

發布時間： 1 小時前

最後更新： 6 分鐘前

分享：

分享：

熱門 一簽多行 保暖大法 超市大搜查 破·地獄 名校專區 靚媽精明眼 藥物百科 聖誕好去處 北上攻略 會員有獎

香港小姐冠軍宋宛穎港大修讀醫科碩士畢業。

【宋宛穎 / 香港小姐 / 港大】現年25歲的「學霸港姐冠軍」宋宛穎（Sabrina）畢業於加拿大多倫多大學，修讀生物化學、人類生物學，在去年重返校園於港大修讀醫科碩士。在昨日（12月1日），她於個人IG上載畢業靚相。

同時，當上碩士的宋宛穎寫上感言道，好先用英文寫道：「Mastering this degree was not just an academic journey but a marathon of perseverance, passion, and personal growthThank you to everyone who supported me along the way and I am so super grateful for everyone who came to celebrate this special moment! It means the world to me」

香港小姐丨學霸女神於香港大學攻讀碩士　宋宛穎擁醫生夢於公立醫院實習

港姐冠軍宋宛穎港大醫科碩士畢業。

香港小姐丨宋宛穎：抓住每一個機會

宋宛穎大約意思就是：「掌握這個學位不僅僅是一次學術之旅，更是一場毅力、熱情和個人成長的馬拉松，感謝一路上支持我的所有人，我非常感謝大家來慶祝這個特殊的時刻！這對我來說意味著整個世界。」

然後，她用中文寫道：「願我們都能勇敢追夢 清楚自己真正想要的是什麼，並努力規劃好一條路。有的人可能走得比你快，但不要怕，保持自己的節奏，抓住每一個機會，因為「追求卓越，成功就會不經意追上你」最後寫：「Now, what’s next?」

另外，在她上載的照片可見，TVB高層樂易玲更帶同兩個子到賀，上位小生丁子朗也有到場。不過最令人注意是宋宛穎一家，她的婆婆、媽媽文寶雪和孖生妹妹宋宛霖也有現身，盡展一家也高顏值。

點擊圖片放大
+9
+8

香港小姐丨宋宛穎妹妹顏值高

中葡混血兒宋宛穎可說於選美家族成長，兩位堂姨分別是1990年澳門小姐冠軍文雪兒及1994年澳門小姐亞軍文雪婷，兩位堂姐亦於數十年前當選為加拿大小姐和三藩市小姐。

而宋宛穎媽媽文寶雪，是1990年澳門小姐亞軍。至於宋宛穎的婆婆蔡碧芝亦大有來頭，在澳門是著名粵劇名伶，氣質優雅。

至於宋宛穎孖生妹妹宋宛霖（Sonia）樣貌絕對不輸家姐，眼大大面尖尖，驟看更全盛時期與苟芸慧撞樣。不過，宋宛霖早表無意入娛樂圈，而她也是位學霸，是位醫科生。

點擊圖片放大
+14
+13

香港小姐丨宋宛穎母女同框被指似三姊妹　靚媽公開逆齡法：早睡早起多運動

香港小姐丨宋宛穎攻讀港大醫學院碩士　拍vlog曝光於瑪麗醫院上課

香港小姐丨宋宛穎拍vlog分享校園日常　考試前飲咖啡提神：真的好累

最新影片推介：

湊得輕鬆啲
錢國偉遺孀｜陳宛蔚帶6歲女兒做義工學習惜福　走出喪夫陰霾不再懼怕談死亡：計劃趕唔上變化

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】  【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】  【職場智慧求生術】

相關文章

【香港小姐】宋宛穎與孖生細妹齊慶生　Sonia五官精緻被網民力推選港姐
11:29 2023/06/08
【香港小姐】宋宛穎與孖生細妹齊慶生　Sonia五官精緻被網民力推選港姐
【香港小姐】宋宛穎學生Look曝光　重返校園修讀碩士為圓夢
16:13 2023/09/16
【香港小姐】宋宛穎學生Look曝光　重返校園修讀碩士為圓夢
選美世家丨宋宛穎醫科生胞妹外貌標緻　混血姊妹花遺傳家族靚基因【多圖】
11:32 2023/10/20
選美世家丨宋宛穎醫科生胞妹外貌標緻　混血姊妹花遺傳家族靚基因【多圖】
香港小姐丨宋宛穎拍vlog分享校園日常　考試前飲咖啡提神：真的好累
13:08 2023/12/19
香港小姐丨宋宛穎拍vlog分享校園日常　考試前飲咖啡提神：真的好累
香港小姐丨宋宛穎攻讀港大醫學院碩士　拍vlog曝光於瑪麗醫院上課
18:07 2024/03/14
香港小姐丨宋宛穎攻讀港大醫學院碩士　拍vlog曝光於瑪麗醫院上課
香港小姐丨學霸女神於香港大學攻讀碩士　宋宛穎擁醫生夢於公立醫院實習
14:02 2024/04/25
香港小姐丨學霸女神於香港大學攻讀碩士　宋宛穎擁醫生夢於公立醫院實習

你可能感興趣

【香港小姐】宋宛穎與孖生細妹齊慶生　Sonia五官精緻被網民力推選港姐
11:29 2023/06/08
【香港小姐】宋宛穎與孖生細妹齊慶生　Sonia五官精緻被網民力推選港姐
【香港小姐】宋宛穎學生Look曝光　重返校園修讀碩士為圓夢
16:13 2023/09/16
【香港小姐】宋宛穎學生Look曝光　重返校園修讀碩士為圓夢
選美世家丨宋宛穎醫科生胞妹外貌標緻　混血姊妹花遺傳家族靚基因【多圖】
11:32 2023/10/20
選美世家丨宋宛穎醫科生胞妹外貌標緻　混血姊妹花遺傳家族靚基因【多圖】
宋宛穎 樂易玲 娛樂人物職業 演員 網絡熱話 香港大學 香港小姐 TVB

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

鯨魚擱淺｜大澳擱淺鯨魚搶救無效亡　漁護署指消化系統內有大型帆布袋
鯨魚擱淺｜大澳擱淺鯨魚搶救無效亡　漁護署指消化系統內有大型帆布袋
急症室最長等候時間（12月02日 時間04:05）
急症室最長等候時間（12月02日 時間04:05）
美食情報｜日牌「OKOSTA御將燒」登陸The Twins　設親子烹飪體驗班親自製作廣島燒
美食情報｜日牌「OKOSTA御將燒」登陸The Twins　設親子烹飪體驗班親自製作廣島燒
小一面試攻略｜獲6間offer選讀瑪利諾修院學校　陳宛蔚分享女兒考入神校4大貼士
小一面試攻略｜獲6間offer選讀瑪利諾修院學校　陳宛蔚分享女兒考入神校4大貼士
中環餅店｜人氣餅店2cm薄切蛋糕要價$98　網民揶揄：新出的減肥蛋糕
中環餅店｜人氣餅店2cm薄切蛋糕要價$98　網民揶揄：新出的減肥蛋糕