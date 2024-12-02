10元偽鈔｜街市檔疑收縮水10蚊紙幣　 真假3大特徵 +金管局辨真偽8式

▲ 市民收到10蚊紙幣時，記得睇清楚喇！

【偽鈔/假鈔/假銀紙/10元偽鈔】最近香港疑有假鈔湧現，引發了商戶和市民的擔憂。一位經營魚檔港人妻在社交平台發文，收到了一張「縮水」的10元紙幣，並懷疑這是假鈔，不少網民感到驚訝︰「真嘅一樣！」。

10元偽鈔｜3大防偽特徵

港人妻近日在小紅書以「大家幫忙睇下我收到假10蚊嗎？點解10蚊會縮水？」為題，連日發布多篇帖文、相片及影片講述事件，這位港人妻於柴灣漁灣街市經營魚檔，在忙碌的工作中未能仔細檢查收到的鈔票，並詢問大家應該如何辨別真假鈔票。

港人妻指出，這張10元紙幣相比一般10元紙幣「縮水」，而且沒有3大防偽特徵如下︰

1.縮水10蚊透明窗口沒有印有銀碼「10」

2.沒有反光色帶

3.斜看鈔票時，看不到反光色帶上有紫荊花圖案及「HK10」字樣

10元偽鈔｜縮水紙幣體積明顯較鈿

從上載相片及影片見到，這張10元紙幣相比一般10元紙幣，體積明顯較細。港人妻感疑惑，「要點樣才能夠把這10蚊變成咁樣，要攞去邊間銀行查好，這10蚊係香港政府出的法定貨幣」。

帖文引來網民熱議，並感到驚訝，「咁猖狂」、「好真」、「10蚊都假……」；但亦有網民估計並非假鈔，「可能係放咗入去乾衣機，如果造假鈔都唔會做$10吧」、「誰會搞10元假鈔啊」；亦有網民建議樓主「攞去銀行問」。

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10元偽鈔｜網民乾衣機實測

網民提出了多種辨識假鈔的方法，包括將鈔票帶到銀行檢查，或是觀察鈔票上的珠光油墨和透明視窗的顏色變化，「有珠光油墨，你對光睇下隻馬合唔合到」、「從透明視窗的絲帶的顏色會變化以及紫荊花模擬浮水印看，假幣還做不出這種水準」。最終，港人妻進行了實驗，將10元膠質鈔票放入乾衣機，證實並未出現變形，進一步排除了「乾衣機縮水」的可能性，「再次證實真膠質10蚊放入乾衣機，乾衣機係唔會令10蚊縮水，熱力不是很高」。

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10元偽鈔｜金融管理局8大防偽特徵

香港金融管理局網頁有教分辨真假10元紙鈔方法，當中有8大防偽特徵，包括「透明窗口紫荊花陰影圖像」、「變色效果」等。

透明窗口︰ 透明窗口上印有銀碼「10」 透明窗口紫荊花陰影圖像︰ 近似水印的紫荊花透光圖像與透明窗口結合成完整的圖案 銀碼陰影圖像︰ 背光時可看到一個近似水印、銀碼「10」的透光圖像 變色效果︰ 斜看或在光暗對比的背景下移動鈔票時，透明窗口上絲帶的顏色會由粉紅變為紫色 透視圖︰ 背光時可看到正、背兩面圖形拼合成完整的駿馬圖案 隱藏式銀碼︰ 斜看鈔票時，可看見銀碼「10」 反光色帶︰ 斜看鈔票時，可看到反光色帶上有紫荊花圖案及「HK10」字樣 加大的銀碼圖像︰ 銀碼「10」已加大並有明顯的凹凸手感

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