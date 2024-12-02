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最美女星｜2024全球最美女星TOP10　BLACKPINK成員連續3年稱霸　内地僅一女星上榜

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撰文： 羅嘉欣

發布時間： 45 分鐘前

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2024全球最美女星TOP10，BLACKPINK成員連續3年稱霸，内地僅一女星上榜。

【2024全球最美女星／最美女性】全球知名雜誌《Nubia》近日公布2024年全球十大最美女性排名，BLACKPINK成員Jisoo再次奪冠，創下連續三年稱霸的紀錄；而内地僅一名女星上榜。

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2024全球最美女星｜全球最美女星前6名

本次全球最美女星TOP10的榜單中，第10至第4名的女星依次分別為：土耳其女演員Sila Türkoğlu、美國流行小天后Ariana Grande、BLACKPINK成員Rosé、好萊塢新生代女星Zendaya Coleman、美國女星Sydney Sweeney、内地人氣女星迪麗熱巴，以及韓國女團IVE成員張員瑛。

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而名列第三的則是自土耳其的女星Hande Erçel，她擁有深邃的五官與175公分的高挑身材，19歲時就以土耳其小姐身份出道，隨後以演員和模特兒身分活躍於演藝圈。Hande Erçel更曾因登上「Top Beauty World」全球百大美女榜而受到矚目。

排行榜第二名為前韓國女團MOMOLAND成員Nancy。Nancy擁有美韓混血外貌，曾於團體中擔任領唱和領舞的角色，並以精緻的五官和白皙的肌膚而備受喜愛，自出道以來便是團體中的人氣成員，更曾多次榮獲韓國網友票選的「最美女偶像」稱號。

2024全球最美女星｜BLACKPINK Jisoo榮獲榜首

至於獲得本次排行榜第一名的Jisoo，除了是頂尖女團BLACKPINK的核心成員，如今成員們各自發展，她也積極往演員事業佈局，是現今備受矚目的新生代演員，其迷人外貌與優雅氣質廣受全球粉絲喜愛，獲選「2024年全球最美女性」殊榮，可謂實至名歸。

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值得關注的是，該次排行榜當中，除了冠軍Jisoo，第5名的迪麗熱巴是中國內地一線花旦，是今次前10名唯一上榜的中國女星。此外，在這10名中共有4位韓國藝人，更展現了K-POP的國際影響力與文化魅力。

2024全球最美女星｜《Nubia》Magazine 2024全球最美女性完整排名

1.韓國女星 Jisoo（BLACKPINK成員）

2.韓國女星 Nancy（前MOMOLAND成員）

3.土耳其女星 Hande Erçel

4.韓國女星 張員瑛（IVE成員）

5.中國女星 迪麗熱巴

6.美國女星 Sydney Sweeney

7.美國女星 Zendaya

8.韓國女星 Rosé（BLACKPINK成員）

9.美國女星 Ariana Grande 

10.土耳其女星 Sıla Türkoğlu

同場加映：5大抗衰老食物

食品專家Phil Bianchi推介5種可有助抗衰老的食物及飲品，強調這些食物分別具有抗炎、降低血管疾病及減少皮膚老化等風險，經常食用甚至可以「讓時間倒流」、「令人看起來年輕10歲」：

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資料來源：《Nubia》

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