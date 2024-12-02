遺產繼承丨法國富商贈別墅名車共2110萬予貼身女傭　遺囑因1點被判無效

【富商／泰國／遺囑】今年4月一名59歲法籍女富商，因罹癌在泰國輕生亡，而她所留下約值270萬美金（約2,110萬港元）的遺產，包括豪華別墅及鉅款竟贈予相識17年的女傭（Aunt Tim），惟由於1個原因，近日這次繼承卻出現變數。

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綜合泰國傳媒報道，法國女富商凱薩琳（Catherine Delacote）於4月疑因患癌於泰國自殺身亡。雖然凱薩琳生前曾留下遺囑指，將約270萬美金（約2,110萬港元）遺產贈予女傭蒂阿姨（Aunt Tim）。警方事後調查，卻發現死者生前曾從事非法交易等商業活動，而獲利後則在泰國買下多項物業資產，因此當地政府認為死者遺產中部份大額資產無效，包括一棟別墅與兩塊土地。當中2名涉案者亦面臨提交虛假官方文件，以及協助外籍人士非法收購土地等多宗指控。

女傭（Aunt Tim）雖不涉案，不過相信已無法繼承房產，惟遺囑內保險箱中的珠寶和銀行存款則仍可繼承。

據了解，女傭蒂阿姨已為女富商打工17年，主要為死者打點生活起居。今年4月下旬，死者疑因患癌輕生，生前曾發送一條訊息予蒂阿姨。訊息中，除了希望她幫忙處理後事，更著她打開豪宅保險箱，內裡原來留了一份遺囑指將約值270萬美金（約2,110萬港元）的遺產送贈了她。女傭事後受訪指，無意成為事件焦點，亦從未覬覦富商財產，還承諾將照顧她留下的３隻愛貓。

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