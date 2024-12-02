英國王室｜威廉夫婦為大仔喬治升學問題起爭執　凱特2原因心儀母校馬爾伯勒學院

▲ 喬治王子升學，威廉與凱特都各有意見！

【英國王室/喬治王子/海外升學】英國王儲威廉王子（Prince William）和太太凱特王妃（Kate Middleton）的11歲長子喬治王子（Prince George），現就讀蘭布魯克預備學校（Lambrook），不過小王子快將畢業，而威廉王子及凱特王妃正籌備升學，但此事卻引發兩人的爭執，事緣他們均想兒子升讀自己的母校，令人感到頭痛。

最新影片推介︰

喬治王子升學｜伊頓公學曾孕育二十多名英國首相

綜合《Economic Times》等外媒報導，威廉王子的母校是著名的男子寄宿學校伊頓公學（Eton College），該校幾乎是許多英國皇室貴族送孩子們讀書的指定學校之一，此外伊頓公學多年來孕育了二十多名英國首相，包括威靈頓公爵（Duke of Wellington）、安東尼艾登（Anthony Eden）等，享譽盛名，亦難怪威廉王子想貴為英國王室第二順位繼承人的兒子入讀此校。

▲ 凱特想3個小朋友讀同一間學校。(圖:princeandprincessofwales)

喬治王子升學｜凱特討厭男子學校：十分古板

但是，對於平民出身的凱特王妃並不持有此想法，她對伊頓公學沒有留下什麼深刻的印象，她認為全男班的精英學校「十分古板」。

此外，據較早前的報導指出，凱特曾就讀另一所女子寄宿學校「唐恩豪斯學院」（Downe House），而她在就讀該校時曾受欺凌，非常討厭在校時光。只要一想到要把喬治王子送去寄宿學校，凱特就頓感「心碎」，並表示無法忍受喬治遭受欺凌的痛苦。對此，凱特王妃心儀自己的母校馬爾伯勒學院（Marlborough College），該校是一所男女子學校，她覺得會更適合喬治小王子。

▲ 喬治王子轉眼11歲。(圖:princeandprincessofwales)

喬治王子升學｜凱特認為男女校可讓三名孩子一起上學

此外，王室專家凱蒂尼科爾（Katie Nicholl）指出，凱特王妃認為就讀男女學校有一個好處，便是喬治小王子將來可以與自己的妹妹夏綠蒂公主（Princess Charlotte）及弟弟路易王子（Prince Louis）一起上學，而此亦正是凱特王妃當年就讀馬爾伯勒學院時，與妹妹皮帕（Pippa）和弟弟詹姆斯（James）一起經歷過的快樂時光。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

喬治王子升學｜王室專家指夫妻會為兒子最大利益為考量

對此分歧，凱蒂建議喬治小王子可能不會選擇與父親威廉王子相同的道路，正如威廉王子當時沒有就讀其父親查理三世國王的母校蘇格蘭寄宿學校戈登斯頓學校一樣。不過，凱蒂補充道，相信威廉王子及凱特王妃會以確保喬治獲得最大利益為重中之重。

💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】