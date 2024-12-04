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中一入學︱中一自行分配學位明年1.2起接受申請　同時接受網上及紙本申請

升學教育

撰文： TOPick教育組

發布時間： 17 分鐘前

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列有各區學校資料的《中學概覽24/25》明日（5日）將發布，家長可參閱網上版及印刷本。

【中一/自行分配/統一派位】2025/26學年中學學位分配辦法（中一派位）自行分配學位階段，將於2025年1月2至16日接受申請，現正有就讀小六的家長除可透過「中一派位電子平台」申請，亦可繼續使用傳統紙本申請，同時列有各區學校資料的《中學概覽24/25》明日（5日）將發布，家長可參閱網上版及印刷本。

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中一入學︱中學概覽明日出版　涵蓋400多間中學資料

教育局今日公布，參加2025年度中一派位的應屆小六學生家長，如欲為子女申請官立、資助、按位津貼中學及參加派位的直資中學自行分配學位，必須在2025年1月2至16日向有關中學遞交申請。家長可透過電子平台或以紙本親身遞交申請表及其他所需文件。

參加中一派位的小學於明日（５日）領取《中一自行分配學位申請表》及《申請中一自行分配學位手冊》，每名參加中一派位的小六學生的家長，將透過其子女就讀的小學，收到2份紙本申請表。學生如非就讀參加派位的小學，其家長可前往教育局學位分配組索取有關申請表。

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中一入學︱切勿同時遞交電子及紙本表格

自行分配學位申請不受地區限制，家長收到的2份電子或紙本申請表，會分別顯示「選校次序1」和「選校次序2」。「選校次序1」代表學生的首選學校，而「選校次序2」代表其次選學校。

局方提醒，無論家長透過網上交表或以紙本遞交，切勿向多於2間參加派位的中學遞交申請，否則其子女的自行分配學位申請將會作廢，同時家長只需經電子平台或紙本申請選擇其一就可以。

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中一入學︱獲取錄正取生明年3月31日收通知

如學生獲中學納入其自行分配學位「正取學生名單」，家長將於2025年3月31日收到學校通知。如家長已登記成為電子平台用戶，亦可於同日上午10時起透過平台查閱正取生通知。家長無須回覆學校是否接受學位。自行分配學位階段派位結果，將於2025年7月8日與中一統一派位結果一併公布。

至於明日發布的《中學概覽》輯錄全港400多間本地中學基本資料，包括教師資料、班級結構、學校設施、開設科目、學生支援及教學規劃，例如語文政策。所有資料均由學校提供及核實，反映截至今年9月狀況。教育局建議家長參考概覽或校網所提供的資料。

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