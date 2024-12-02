交換禮物丨曾寶儀與男友歷時4年　拍抗癌紀錄片遺憾拍得太遲

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【曾寶儀／寶媽／抗癌／交換禮物】由曾寶儀與拍拖19年的導演男友林明謙，花費4年時間走訪全球探訪多位病友、醫生及專業團隊，透過探究不同癌症治療議題的紀錄片《交換禮物》，預計今年12月25日在台灣上映。

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《交換禮物》以歷時4年完成拍攝，日前官方釋出預告片，以「你認為癌症是一份禮物嗎？」詢問醫生及病友，而曾寶儀亦感性表示：「如果我能早幾年開始拍這個片子，開始學會這些面對身體的態度，或許在面對家人生病的時候，我可以處理得更好。」

預告片中也有不少發人深省的畫面，其中一名罹患骨肉瘤的中醫師廖新喜，在拍攝時展示手臂上的巨大腫瘤，畫面十分衝擊，甚至連曾寶儀也忍不住感嘆這是「腫瘤本人」。

而影片中也有被診斷出乳癌四期的Olga，當癌細胞已擴散入骨，她接受醫生建議開始化療，並在做完決定後的第一件事，就是先預約繡眉，而原因竟是「因為化療不是會掉眉毛跟頭髮⋯⋯」，令訪問Olga的曾寶儀也忍不住大笑起來。

此外，影片中也有胃癌病友周邦伯伯說「不要怕癌症」，以及5年存活率不到5%的癌末女孩王琦雰等人的故事。曾寶儀表示想藉由此片，讓大眾知道在癌症面前，能試著擁抱希望，而非只有恐懼。

曾志偉前妻丨寶媽曾3度患癌 感激女兒陪伴鼓勵

其實曾寶儀的媽媽，也是曾志偉前妻的王美華（人稱「寶媽」）曾3度罹癌，在2004年接受身體檢查發現患上甲狀腺癌；2016年於淋巴結上發現兩個腫瘤；至2019底，其在肺部有一個非常小的腫瘤，證實罹患肺腺癌，即是她已是第3度發現患癌。

而寶媽亦曾表示，自己在得知患病後首先告知大女曾寶儀，之後大女為她打氣，細女亦從外國回港陪伴。有次寶媽開排尿困難，更有大女在旁鼓勵，令她非常感動。而且，母女感情又因抗癌而變得更好，女兒學會照顧人，她也學會被照顧。

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罹癌先兆丨10大癌症警訊

台灣衛生部福利部國民健康署署長吳昭軍曾表示，癌症若能早期發現、早期治療，讓罹癌患者獲得良好照護，將可有效提升其存活率。因此，吳昭軍提醒民衆，若發現身體突然莫名出現以下10個徵兆，務必要到醫院做詳細檢查：

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