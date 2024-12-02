求職見工｜失業港女求職3個月無回音　年尾HR為「跑數」竟自動搵上門【附6招成為職場搶手貨】

▲ 失業港女求職3個月無果，年尾HR趕追數自動「搵上門」。

【求職/見工】不少打工仔年尾都要追趕業績 ，但原來HR都要「跑數」？有港女於討論區發文，表示失業3個月，9月找工作時，HR電話邀請面試的態度散漫，但到11月底便「好聲好氣問我有無興趣」。她指最近面試的9份工裡，3份都「趕年尾搵人上」。

求職｜港女求職3個月無果 年尾HR主動打電話

該名港女於香港討論區以「一到年尾，啲HR態度即刻唔同晒 」為題發文，表示9、10月求職時，人力資源部打電話通知面試的態度非常散漫，「講幾句就立即收線，發電郵畀你自己睇地址」，但到了11月尾態度180度大轉變，「好聲好氣」主動打電話來詢問事主對工作還有沒有興趣，更解釋相隔一段時間才通知原因是「大公司」比較多手續要處理。對此，事主形容：

我真係等你份工餓死咗啦。

她又指自己已失業3個月，目前只面試過9份工作，而有3份也趕在年尾「搵人上」。

同場加映：檢視寫CV 4大重點

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

求職｜網民提醒：小心有陷阱

帖文一出引起不少網民留言，有網民指近年市道差，很多公司都不會招聘人手，提醒事主小心有陷阱。對此事主回覆日前收到的電話是「幾千人以上嘅大公司著名電訊商」，他們的藉口是「大公司程序要啲時間」，相信不是求職陷阱。另外也有網民認同年尾不少HR追數的情況，「啲HR借求職者過橋，年尾趕住追數做成績比上頭睇，想之後分花紅」、「呢啲時期肯定求其塞份工畀人，做夠數俾上層睇，唔係無花紅」。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

同場加映｜中年失業1類人搵工無人要 職場顧問教6招轉工轉行必勝秘訣

中年人往往面臨失業的危機，想轉工又難以找到合適自己的職位。職場顧問艾莎表示傳授6招轉工轉行必勝秘訣。

求職招聘｜中年失業1類人搵工無人要 職場顧問教6招轉工轉行必勝秘訣

1. 中高齡才是未來人口的主流

科學家預計在2025年前，60歲的人口將會有百分之七十的增長，意味着人們的退休年齡不再是60至65歲。加上全球生育率下降，年輕人將愈來愈少，人類又愈活愈長，無論企業願不願意，社會上需要中高齡的機會只會愈來愈多。

2. 政府與企業推動再培訓

隨着人們的壽命延長，「終身學習」這個概念亦將變得熱門。政府與企業的介入，提供中高齡人士工作機會或再培訓計劃，透過向僱主提供培訓津貼，鼓勵僱主聘用年滿40歲的中高齡失業求職人士，並為他們提供在職培訓，以鼓勵中高齡人士進修增值，裝備新技能，從而提升就業競爭力。

3. 本著學到老活到老+能屈能伸精神

中高齡在職場上，最忌是固執、不配合，容易帶著之前工作的光環和身分到新的工作場域，又常遇到不適用的場景。但有沒有彈性和學習力？個人認為還是很看人本身性格。再說如果中高齡想好好貢獻自己，有時候我們也必須自我省思：你願意在心態上歸零，進入一個你其實覺得很不熟悉、缺乏安全感的職場中嗎？你接受上司年紀比你小，而不會內心老是私下抱怨嗎？

4. 與新科技相處

隨着科學的日益發展，從chatGPT到AI人工智能系統，都正在慢慢融入職場中、引起不少人怕工作被取代的恐慌。這時候，人們需要思考：究竟人類比機器有何優勢？人類與機器共存下，我們又擔當甚麼角色呢？無可否認，部分工作會被人工智能系統全面取代，例如文書、運輸、服務業等。但同時，這亦意味着人們有更多時間去完成自己喜歡的工作或是更重要的工作。

5. 「溝通」永遠重要，因為這一次你可能不只與「人」溝通

以往，Z世代問我要怎麼和老闆講話、怎麼跟同事相處；主管問我要怎麼跟Z世代溝通、要怎樣他們才不會動不動就離職？在未來，我們搞不好還得「跨物種溝通」，學習怎麼跟AI溝通。現在，不就已經開始了嗎？

6. 「工作」、「職涯」的意義改寫中

這年頭還有穩定的工作嗎？沒有了。又因為人愈活愈久，AI世代再也不是讀書讀到幾歲，出社會工作到幾歲，然後65歲安穩退休這樣的線性發展路線。會呈現第二人生、甚至第三人生的職涯曲線。

自由工作者、知識型自僱人士、創業者愈來愈多。記得還碰過一個中高齡的主管朋友，曾說自己「正職工作如果找不到再來考慮自由工作」，說得好像自由工作是種次等的選擇似的，好像是誰要當都當得成似的。殊不知，成為自雇者，可是更加考驗一個人綜合能力和市場價值的戰場，只要會經營，收入贏過正職的大有人在。且節奏調控得好的話，沒有慣老闆、沒有無意義的會議、沒有高抬低踩的同事、可以自己選擇合作對象，你的人生，會清楚找到意義。

更求職見工相關報道：

求職面試｜見工面試題「大口+小口是甚麼字？」 男生回答4個字當場取錄

求職搵工｜獵頭公司揭低薪打工仔1個特徵 轉工學識3大關鍵可加30%人工【附寫CV教學】

見工面試｜踏入公司時面試已經開始 專家教避免3大常犯錯誤：等候時忌做1事

💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】