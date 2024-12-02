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愛滋病｜婦人廿年前產後輸血意外染愛滋波及丈夫　「生活日記」曝光感動網民

醫健人物

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 15 分鐘前

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上海一名婦人20多年前在醫院輸血時意外感染愛滋病毒，並在不知情的狀況下波及丈夫。

【愛滋病／HIV／愛滋病毒／輸血】內地一名婦人20多年前輸血時意外感染愛滋病毒，並在不知情下波及其丈夫，直至10年後再度懷孕時才發現病情。多年來她一直撰文記錄生活，內容曝光後感動不少網民。

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愛滋病｜產後輸血意外感染

據內媒《澎湃新聞》報道，事主小雪（化名）於1995年由於剖腹產大出血，在醫院輸血時感染了愛滋病毒，但她本人並未察覺，直到10年後她再度懷孕時才被告知感染，而她的丈夫劉傑（化名）隨後亦被確定感染。所幸在2005年11月24日，他們的兒子透過HIV母嬰阻斷治療順利出生，成為上海首例愛滋母嬰阻斷下，成功誕生的健康嬰兒。

此後，每年的世界愛滋病日，小雪都會通過媒體以日記形式，撰文記錄過去一年生活變化。周日（12月1日）是第37個世界愛滋病日，她亦如約更新一家人現狀，表示自己經歷了喪父之痛，兒子考過高考，成績不算很理想，考取了一個普通本科，但專業還可以。

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愛滋病｜吃藥覆診無限循環

至於夫婦二人的病情，她就表示「一切還好，真的都還好」，但亦坦言隨著年齡增加及本身疾病進展，丈夫身體狀況更不自主，如今已經完全離不開人。而她自己今年也增加了一些疾病，形容生活就是「往返醫院，吃藥看病，就診覆診，無限循環......不過是所有普通人的人生常態和現狀罷了。」她感慨，人生經歷過這一切之後，「所有的難，都早已不再是難，所有的痛，都早已不再是痛，所有的不甘，都早已風輕雲淡。」，並指出：

所有曾經經歷和正在經歷，以及將來需要經歷的，一切也會隨雲煙而去。

小雪最後提到，今年可能是她最後一次用日記形式來記錄生活，以後只想把家及自己的餘生安頓好，安靜知足，自在生活，並感激媒體及讀者20年來的陪伴。

不少網民表示被他們的故事感動，紛紛留言稱「每年這個時候都會看到小雪一家的報道，祝福這個家庭」、「苦難不值得感謝，應該感謝堅強樂觀積極的你們自己」、「生活還要繼續，願你們困苦中也能開出不一樣的花」、「人生雖然不幸，但是卻積極面對生活，不向命運低頭，祝餘生幸福平安」。

更多相關報道：愛滋病曙光｜全球第7名愛滋康復者　男子感染HIV後再患血癌　接受幹細胞移植成功痊癒

愛滋病｜目前未有藥物根治愛滋病

根據「關懷愛滋AIDS Concern」資料顯示，愛滋病（AIDS）為「後天免疫力缺乏症」，由「人類免疫力缺乏病毒」（HIV, Human Immunodeficiency Virus）引發。HIV不能直接引起病症，但病毒進入人體後，便侵襲人體免疫系統內的「T4細胞」（白血球細胞和巨噬細胞），使免疫系統和自行修補傷患的能力減弱。這時，一些對未受感染人士沒有威脅的疾病如肺囊蟲肺炎等，便能乘虛而入，使感染者發病轉為愛滋病病人。現時雖然仍未有藥物能根治愛滋病病毒，但本港採用的療法，已大大將感染者壽命延長。

愛滋病病毒存在於感染者各種體液內，包括精液、血液、陰道分泌及前列腺分泌，感染者可通過此等體液的接觸把愛滋病病毒傳染給他人。而存於口水、汗水、淚水和尿液內的病毒數量極低，並不足以構成感染。由於愛滋病病毒感染者的外表可與一般人無異，故只有透過愛滋病抗體測試才能確定是否已受感染。

一旦不幸感染愛滋病毒，感染者可能會出現以下徵狀︰

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直至目前為止，醫學界仍未有完全治癒愛滋病的方法，但已經有很多治療方式，降低血液中的病毒含量，從而延慢愛滋病形成及其他細菌的侵襲，改善感染者的健康及生活質素。而本港有提供 「雞尾酒治療法」，這種治療法能有效地抑制身體內的愛滋病病毒，作用是抑制病毒攻擊免疫系統，現時只要跟從醫生的指示，大部分愛滋病病毒感染者可以在服藥後3至6個月內成功控制體內病毒，把身體的愛滋病病毒抑制至不可檢測水平。「雞尾酒治療法」能成功抑制病毒從而避免病毒攻擊免疫系統。只要免疫能力良好，感染者便不會得到「機會性感染」。

愛滋病｜感染愛滋病3大成因

在透過血液感染的傳染病中，以愛滋病最為危險。據本港衞生署資料顯示，愛滋病是由於免疫系統因受到愛滋病毒感染後，而逐漸衰弱所引發出的多種疾病。成因包括：

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愛滋病病毒帶菌者可能毫無病徵，外表與常人無異。患者感染愛滋病病毒後，潛伏期可達10至15年。經過長時間後，患者的免疫系統會受到嚴重的破壞，逐漸失去抵抗嚴重疾病的能力。病者會患上較罕見的肺炎及皮膚癌等「機會性感染」，最終會導致患者死亡。

資料來源：《澎湃新聞

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