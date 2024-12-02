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胃癌｜24歲女設計師確診胃癌晚期　全胃佈滿腫瘤疑4大常見習慣肇禍

都市病

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 1 小時前

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【胃癌／癌症／飲食／生活習慣】生活習慣與健康息息相關。內地一名24女設計師食慾不振、經常感到疲倦，經醫生建議照胃鏡後，驚見胃部佈滿腫瘤，確診晚期胃癌兼轉移。醫生指出，近年胃癌年輕患者越來越多，多數確診時已到晚期，其中與4大生活習慣相關，不容忽視。

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癌症殺手｜疲倦無食慾照鏡胃 驚揭胃部生滿腫瘤

綜合內媒報道，事主過去一個月經常感到疲倦、沒有食慾，平日吃一點點便會覺得飽，某日到院進行體檢時與醫生提及異樣，並於醫生建議下預約進行胃鏡檢查，未料卻驚見胃部已長滿腫瘤，甚至出現轉移，確診為胃癌晚期，病情十分棘手。

事主得悉患病後一度難以接受，她向醫生憶述指，自己畢業至今雖然因工作繁忙經常捱夜，平日經常食外賣、吃飯亦不定時，但家族中從無胃癌病史，身邊不少同事生活作息與她亦相近，不解為何只有她確診胃癌。

癌症殺手｜胃癌漸趨年輕化 幽門螺旋桿菌勿忽視

中山大學腫瘤防治中心胃外科副主任李元方醫生解釋指，胃癌是多種因素綜合所導致的結果，因此即使不同人有同樣不良生活習慣，但每個人體質差異便可能會導致不同的結果。除此之外，年輕胃癌患者亦與家族遺傳有一定關係，因此建議有家族患病史的患者進行基因檢測。

李醫生續指，除了捱夜、食外賣、吃飯不定時及家族病史外，幽門螺旋桿菌亦是致病「元兇」。他引用中國醫學科學研究論文指出，近年幽門螺旋桿菌感染、吸煙、醃製蔬菜及飲酒等因素所導致的胃癌呈下降趨勢，但不健康的BMI、糖尿病導致的胃癌負擔呈上升趨勢。預料2050年中國將有28萬例胃癌病例，其中有70.18%胃癌病例可歸因於可改變的危險因素，其中幽門螺旋桿菌感染仍是主要因素。

癌症殺手｜年輕患者確診時多數達晚期 醫生籲及早重視

由於幽門螺旋桿菌感染於日常生活中十分常見，一同用餐、接吻等都可能會傳染，不過感染幽門螺旋桿菌，只是增加胃癌的發病風險，因此只要及早治療改善便可改善問題。

李醫生強調，不少人認為胃癌好發於中老年人，中位發病年齡在60歲以上，惟近年年輕患者越來越多，不少年輕患者確診時已到晚期，病情兇險、整體治療效果並不理想。然而，早期胃癌透過手術切除，五年存活率可以達到90%以上，而晚期胃癌五年存活率最低只有6%，因此呼籲大眾應及早重視，切勿以為年輕便離癌症很遙遠。

癌症殺手｜預防胃癌護胃4招

想要預防胃癌，醫生拆解以下護胃4招：

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癌症殺手｜引起胃癌8大重要因素

台灣胰臟科醫生林相宏，曾於其Facebook專頁指出胃癌的8大重要因素：

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資料來源：廣洲日報

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