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音樂女神丨海兒自揭剛成年被騙經歷　驚動父母到警局了解情況

社會

發布時間： 46 分鐘前

最後更新： 37 分鐘前

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「音樂女神」海兒上周家怡網上節目《恨駕女團》，回憶曾被騙財的經歷。

【海兒 / 音樂女神 / 中年好聲音3】現年27歲「音樂女神」海兒（Hedy）一直受宅男注意，自從簽約成為英皇藝人，並為TVB節目《中年好聲音3》擔任客席評判後更加入屋，令更多人認識。

雖然海兒最近已沒再當《中年好聲音3》評判，不過粉絲不用太傷心，因為她一如過往活躍於社交平台外，日前更上同門周家怡的網上節目《恨駕女團》做嘉賓。

音樂女神丨海兒成《中年好聲音3》最年輕評審　鼓勵大家不要放棄：只要俾自己一個機會

海兒任周家怡（左）網上節目《恨駕女團》的嘉賓。

音樂女神丨海兒買保險被詐騙

在節目內，海兒坐在由周家怡駕駛的車上透露，自己剛18歲生日即去考車牌，而且外表斯文的她十分大膽，因為受電影《盜墓者羅拉》影響，決心「人包鐵」考電單車牌，於是由16歲起便儲零用錢，然後瞞住父母考牌，甚至事先買了電單車。

她回憶說：：「我已經買埋架電單車，但最後呢資金有啲不足，仲爭個保險車保未買。但係我18歲單身女子電單車，第一個車牌係極貴嘅，上網Search最平嘅保險，最尾深水埗搵到一間係3千幾蚊，咁就衝啦，真係搞晒所有嘢，保險攞埋去埋運輸署搞好晒。」

可是，海兒無奈續指：「點知有日警局打嚟，我買嗰間保險公司頻及詐騙，我係被詐騙受害者中最細嗰個，警察叔叔驚我唔安全，所以聯絡咗我父母，所以被發現（考電單車牌）。」結果，海兒最終被阻止考電單車牌。

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音樂女神丨一日只食一餐

之後，海兒與周家怡到達洪水橋一個新樓盤睇樓，她們參觀示範單位的睡房時齊試大床，海兒更自爆一向喜歡「趴喺度瞓」，周家怡聽後即驚訝地問：「點解你趴喺度瞓都冇阻礙發育？」

然後，周家怡更開玩笑稱：「哎吔，原來一早應該係趴喺度瞓呀！但壓住會好辛苦。」於是海兒稱：「可能有拉肋作用。」並示範多個睡姿，不過她指「趴睡」最大煩惱是驚有皺紋，所以頭部會交換面向左邊或右邊。

其實海兒曾上另一網上節目《豐陳三俠》稱，自己曾是「肥妹仔」，體重最高峰期130多磅，後來全靠一日食一餐減肥：「喺英國最肥試過130幾磅，而家係人生最瘦有112磅。」

她更指，家人也有此飲食習慣，稱：「我媽咪都係一樣，爹哋同家姐間唔中都係，我朝早起身會飲水或者齋啡，如果嗰日覺得需要多啲能量，就會飲杯蜜糖水。」

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