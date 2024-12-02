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名人尖子｜伍允龍於中大講座分享心路歷程　畢業於QS全球百大名校擁教育學碩士學位

升學教育

撰文： 王明芳

發布時間： 1 小時前

最後更新： 59 分鐘前

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伍允龍於中文大學出任講座嘉賓。

【伍允龍/中文大學/學霸】伍允龍今年憑電影《九龍城寨之圍城》裡「王九」一角而人氣急升，文武雙全的伍允龍早前應香港中文大學之邀擔任講座嘉賓，分享其入行的心路歷程，這位武打影星擁高學歷之餘，更曾於外國執教鞭。

伍允龍早前現身香港中文大學崇基書院，為題為《 我的路：藝術＞教育＞武術＞電影動作指導＞武打演員》擔任嘉賓，分享會吸引近千名學生出席，入行23年的伍允龍自言演藝事業發展較慢，對於曾被稱呼為「奀星」，他盡顯高EQ說：「好彩都有個星字！但的確曾感到失落，因為自己都付出不少的努力，經常要拍跳樓和被車撞嘅戲。」

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伍允龍講Talk｜於多所大學做分享

席間問及於五光十色的演藝圈如何能保持初心，伍允龍笑稱世上仍有好多正常的圈子，他認為價值觀以及方向，可以由自己作出抉擇，他自言光顧夜店好昂貴，收工他喜歡返家打機，此是他最愛的消遣，而且伍允龍目標清晰，以為成為一名成功的製作人以及動作演員為目標，故他無瑕去做其他事。

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完成講座之後，伍允龍跟一眾師生合照，之後又參觀校園，於中大打卡點「天人合一」影相，伍允龍事後接受媒體訪問稱曾到不同大學講Talk，重返校園令他勾起早年的學校生活。

伍允龍憑電影《九龍城寨之圍城》而彈起。（取自微博）

伍允龍講Talk｜曾於小學任教藝術

雖然伍允龍自小學武，不過他擁有著高學歷，7歲時他隨家人移民美國。大學時代主修藝術，先後獲得伊利諾大學厄巴納－香檳分校（University of Illinois Urbana-Champaign）教育學學士及碩士學位，畢業後曾任教師。

2001年之前，伍允龍曾於美國某中學及大學任教，其後他於一所小學任職藝術科教師1年，主要教導視像傳意。及至2002年回流香港當武打演員。

伍允龍曾於訪談裡分享於小學任教的趣事，由於學校內較少男教師，某些小妹妹會感怕醜，甚少驚到喊，幸而伍允龍最終感動到她們，某年聖誕節，他更收到小妹她送的聖誕卡，他認為這些經歷是金錢買不到。

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伍允龍講Talk｜學霸曾就讀百大名校

伊利諾大學厄巴納－香檳分校（University of Illinois Urbana-Champaign 簡稱作UIUC）位於處美國香檳市，學校擁17個學院，覆蓋150個學科，是一所規模龐大的公立大學。

該校為美國「十大聯盟（Big Ten）」創始成員，與加州大學伯克利分校及密西根大學安娜堡分校並列為「美國公立大學三巨頭」，伊利諾大學厄巴納－香檳分校目前於2025年QS世界大學排名第69

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