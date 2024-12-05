中一縮班︱教育局料明年4.93萬人參加中一派位　按年暴跌2000人　6間官津校維持2班中一

▲ 根據教育局最新估算，明年參與中一派位的人數只有4.93萬，較去年暴跌逾2,000人。

【中學概覽/中一縮班/自行分配/統一派位】根據教育局最新估算，明年參與中一派位的人數將繼2022年後，再次跌穿5萬人，只有4.93萬，較去年暴跌逾2,000人。同時，TOPick統計今天（5日）出版的最新《中學概覽24/25》，發現全港中學當中，6間官津學校維持開辦2班中一，而中一開班數目繼續減少，至少兩間中學各縮減1班，或面臨殺校的危機。

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家校會今天出版的《中學概覽24/25》載列9月學校的設施、教師資料、班級結構、開設科目、學生支援及教學規劃等。根據TOPick統計在本學年只開辦2班中一的學校至少有6間，包括津校的灣仔區北角協同中學、東區炮台山循道衛理中學及官校長洲官立中學。根據教育局去年公布的開班機制，在最近兩年僅開2班中一的中學，將不獲准在下年度中一派位重開3班，換言之，上述學校的中一班數或被封頂。

24/25學年開辦2班中一學校 區域/類別 學校 灣仔區/資助 北角協同中學 東區/資助 炮台山循道衛理中學 南區/資助 香港航海學校 西貢區/資助 天主教鳴遠中學 屯門區/資助 東華三院鄺錫坤伉儷中學 離島區/官立 長洲官立中學

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▲ 《中學概覽》輯錄全港四百多所本地中學的基本資料，包括辦學宗旨、學校設施、教師資料、班級結構、開設科目、學生支援及教學規劃（例如語文政策）。

中一縮班︱2中學共縮減2班中一

適齡人口逐年下跌，去年共有51,393名學生參加中學派位，教育局回覆查詢時估算，明年參加派位的學生總人數約49,300人，按年急跌2,093人。人數將直接影響本港學校開班收生，《中學概覽》顯示，中一開班數目繼續減少，至少2間中學各縮減1班，或面臨殺校的危機。

24/25學年中一缩班學校 區域/類別 學校 縮班數目 南區/資助 余振強紀念第二中學 3班＞2班 離島區/資助 香港教育工作者聯會黃楚標中學 5班＞4班

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中一縮班︱9中學加開中一

有學校縮減開班數目同時，亦有至少9間學校在本學年加開中一數目，包括津校油尖旺區的港九潮州公會中學、「星之子」陳易希的母校中華基督教會譚李麗芬紀念中學，以及灣仔區2間官立學校何東中學和鄧肇堅維多利亞官立中學。

24/25學年加開中一數目學校 區域/類別 學校 加開數目 灣仔區/官立 何東中學 2班＞3班 灣仔區/官立 鄧肇堅維多利亞官立中學 2班＞3班 離島區/資助 明愛胡振中書院 2班＞3班 油尖旺區/資助 港九潮州公會中學 3班＞4班 屯門區/資助 中華基督教會譚李麗芬紀念中學 3班＞4班 沙田區/資助 台山商會中學 3班＞4班 沙田區/資助 東華三院邱金元中學 3班＞4班 大埔區/資助 香港紅卍字會大埔卍慈中學 3班＞4班 觀塘區/資助 香港聖公會何明華會督中學 3班＞4班

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中一縮班︱迎新營學習軍訓

為吸引更多學生入讀，不少學校都各出其謀，為中一新生舉辦多項新生活動，包括仿照大學舉辦中一迎新營、中一英語、數學、科學等學科銜接課程、大哥哥大姐姐計劃、中一家長茶聚、管理情緒講座等。其中，位於油尖旺區的港九潮州公會中學，本學年中一由3班增至4班，該校老師指，校方過往為學生籌辦活動都不遺餘力，今年暑假為中一新生在西頁舉行2日一夜的迎生營，當中包括參與軍訓，培養學生堅毅、刻苦品格及自律自強精神。

▲ 參加中一派位的小學於今天（５日）可領取《中一自行分配學位申請表》及《申請中一自行分配學位手冊》。

參加中一派位的小學於今天（５日）可領取《中一自行分配學位申請表》及《申請中一自行分配學位手冊》，而每名參加中一派位的小六學生的家長，將透過其子女就讀的小學，收到2份紙本申請表。公眾人士可瀏覽《中學概覽》網頁參閱網上版，各區民政事務處、公共圖書館及教育局區域教育服務處亦備有印刷本，供市民參閱。

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