中一縮班︱教育局料明年4.93萬人參加中一派位 按年暴跌2000人 6間官津校維持2班中一
撰文： 李盛芝
發布時間： 51 分鐘前
最後更新： 17 分鐘前
【中學概覽/中一縮班/自行分配/統一派位】根據教育局最新估算，明年參與中一派位的人數將繼2022年後，再次跌穿5萬人，只有4.93萬，較去年暴跌逾2,000人。同時，TOPick統計今天（5日）出版的最新《中學概覽24/25》，發現全港中學當中，6間官津學校維持開辦2班中一，而中一開班數目繼續減少，至少兩間中學各縮減1班，或面臨殺校的危機。
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家校會今天出版的《中學概覽24/25》載列9月學校的設施、教師資料、班級結構、開設科目、學生支援及教學規劃等。根據TOPick統計在本學年只開辦2班中一的學校至少有6間，包括津校的灣仔區北角協同中學、東區炮台山循道衛理中學及官校長洲官立中學。根據教育局去年公布的開班機制，在最近兩年僅開2班中一的中學，將不獲准在下年度中一派位重開3班，換言之，上述學校的中一班數或被封頂。
|24/25學年開辦2班中一學校
|區域/類別
|學校
|灣仔區/資助
|北角協同中學
|東區/資助
|炮台山循道衛理中學
|南區/資助
|香港航海學校
|西貢區/資助
|天主教鳴遠中學
|屯門區/資助
|東華三院鄺錫坤伉儷中學
|離島區/官立
|長洲官立中學
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中一縮班︱2中學共縮減2班中一
適齡人口逐年下跌，去年共有51,393名學生參加中學派位，教育局回覆查詢時估算，明年參加派位的學生總人數約49,300人，按年急跌2,093人。人數將直接影響本港學校開班收生，《中學概覽》顯示，中一開班數目繼續減少，至少2間中學各縮減1班，或面臨殺校的危機。
|24/25學年中一缩班學校
|區域/類別
|學校
|縮班數目
|南區/資助
|余振強紀念第二中學
|3班＞2班
|離島區/資助
|香港教育工作者聯會黃楚標中學
|5班＞4班
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中一縮班︱9中學加開中一
有學校縮減開班數目同時，亦有至少9間學校在本學年加開中一數目，包括津校油尖旺區的港九潮州公會中學、「星之子」陳易希的母校中華基督教會譚李麗芬紀念中學，以及灣仔區2間官立學校何東中學和鄧肇堅維多利亞官立中學。
|24/25學年加開中一數目學校
|區域/類別
|學校
|加開數目
|灣仔區/官立
|何東中學
|2班＞3班
|灣仔區/官立
|鄧肇堅維多利亞官立中學
|2班＞3班
|離島區/資助
|明愛胡振中書院
|2班＞3班
|油尖旺區/資助
|港九潮州公會中學
|3班＞4班
|屯門區/資助
|中華基督教會譚李麗芬紀念中學
|3班＞4班
|沙田區/資助
|台山商會中學
|3班＞4班
|沙田區/資助
|東華三院邱金元中學
|3班＞4班
|大埔區/資助
|香港紅卍字會大埔卍慈中學
|3班＞4班
|觀塘區/資助
|香港聖公會何明華會督中學
|3班＞4班
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中一縮班︱迎新營學習軍訓
為吸引更多學生入讀，不少學校都各出其謀，為中一新生舉辦多項新生活動，包括仿照大學舉辦中一迎新營、中一英語、數學、科學等學科銜接課程、大哥哥大姐姐計劃、中一家長茶聚、管理情緒講座等。其中，位於油尖旺區的港九潮州公會中學，本學年中一由3班增至4班，該校老師指，校方過往為學生籌辦活動都不遺餘力，今年暑假為中一新生在西頁舉行2日一夜的迎生營，當中包括參與軍訓，培養學生堅毅、刻苦品格及自律自強精神。
參加中一派位的小學於今天（５日）可領取《中一自行分配學位申請表》及《申請中一自行分配學位手冊》，而每名參加中一派位的小六學生的家長，將透過其子女就讀的小學，收到2份紙本申請表。公眾人士可瀏覽《中學概覽》網頁參閱網上版，各區民政事務處、公共圖書館及教育局區域教育服務處亦備有印刷本，供市民參閱。
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