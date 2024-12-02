女星保養丨失婚後移居紐西蘭42歲唐寧近照曝光　零濾鏡下狀態驚人

【唐寧/紐西蘭/童顏/女星保養】有「最靚童星」之稱，現年42歲的唐寧，自移居紐西蘭後便未有再接拍劇集電影，主力轉型從事KOL工作。不過，早前有網民便於當地偶遇到她，親民的她亦無懼素顏大方合照，令「生圖」流出。

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一名網民日前在小紅書發文指於紐西蘭當地一間餐廳遇上了唐寧，並上載了2人合照。照片中，唐寧依舊以例牌的爽朗短髮示人，而且沒有任何化妝。雖然已42歲，但笑起來仍然非常少女，亦未見皮膚有任何細紋。因此，相片曝光後，不少網民均大讚唐寧保養得宜，「哇！好後生」、「兩個孩子的媽，怎麼做到還像20（歲）」、「唐寧樣子保養得好好啊」。

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事實上，童年開始便入娛樂圈的唐寧可能自小便置身五光十色的水銀燈下世界，因此非常響往大自然。自2017年與舞台劇子鄧偉傑離婚後，曾有一段時間與2名子女居於村屋。直到2022年她更移居到紐西蘭，並主力於YouTube頻道做KOL。不過，去年她開直播與網民聊天時，便曾透露子女目前不在身邊，似是暗示子女未有同行紐西蘭。

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由童星開始，便靚到大的唐寧究竟如何保持青春? 下文將為大家介紹其3大超簡單凍齡心得。

1 崇尚素食幫助排毒

唐寧自16歲起便戒掉牛肉和羊肉，在第一個小孩出生後，她更因看過一條關於豬農養豬的快樂，而連豬肉亦戒掉，至後來她更索性將雞肉與海鮮亦一併戒掉。康寧指茹素後，自己更注重飲食均衡，尤其是五色蔬菜的攝取，令身體變得更健康、更快樂。

2 護膚以簡單為主

自從孩子出生後，唐寧非常注重天然的日用品，還會自己研發手工皂。此外，她的護膚心得則是愈簡單愈好，不用出席活動的時候，便盡量素顏，避免皮膚接觸太多化學物質化妝品，又喜歡使用天然椰子油滋潤肌膚，對付濕疹之餘，又可減少對肌膚造成的傷害。

3 保持心境開朗

入行多年，唐寧經常保持開朗樂觀態度，又不時靜坐放鬆身心。自有小朋友後，她亦將幕前工作大減，讓自己有充分休息，又非常珍惜在家時間，經常於家中烘焙，陪伴孩子，從而獲得真正平安及快樂。

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