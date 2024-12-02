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親子自助餐｜東涌世茂喜來登酒店自助餐買二送一　$299起歎波士頓龍蝦/松露牛油扇貝/紅酒燴牛面頰

休閒消費

撰文： 王明芳

發布時間： 1 小時前

最後更新： 53 分鐘前

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熱門 一簽多行 保暖大法 超市大搜查 破·地獄 名校專區 靚媽精明眼 藥物百科 聖誕好去處 北上攻略 會員有獎

東涌世茂喜來登酒店自助餐買二送一，$299歎波士頓龍蝦、松露牛油扇貝、紅酒燴牛面頰。

【自助餐優惠/酒店Buffet/聖誕自助餐/美食優惠】就到聖誕節，各大酒店都推出聖誕自助餐。香港東涌世茂喜來登酒店現有自助餐買二送一優惠，人均只需$299（未加一）起，平安夜及聖誕節自助晚餐更供應波士頓龍蝦、松露牛油扇貝，即睇詳情！

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錢國偉遺孀｜陳宛蔚帶6歲女兒做義工學習惜福　走出喪夫陰霾不再懼怕談死亡：計劃趕唔上變化

自助餐優惠｜香港東涌世茂喜來登酒店自助餐$299起

香港東涌世茂喜來登酒店嶼坊12月月全新聖誕自助餐，供應多款節日主題美饌及鮮美海鮮，推薦美食包括火雞腿包配醃菜及蔓越莓蛋黃醬、紅酒燴牛面頰、火雞、傳統核桃批、聖誕栗子蛋糕等，其他美食還有松露醬烤排骨、現煮車輪巴馬臣芝士蟹肉意大利麵（只限晚餐時段供應），瑞士烤溶芝士。

平安夜及聖誕節自助午餐重點推介有精選松露芝士、松露臘腸炒飯、黑松露蒸石斑魚、松露醬烤排骨，至於晚餐更供應松露牛油扇貝、波士頓龍蝦、以及30個月醃伊比利亞肩胛肉。

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自助餐優惠｜香港東涌世茂喜來登酒店自助餐優惠詳情

預訂日期：即日起至12月8日23:59
用餐日期：2024年12月3日至12月31日
地址：東涌怡東路9號香港東涌世茂喜來登酒店1樓嶼坊

【KKday 買二送一】聖誕自助午餐
用餐日期：12月1至20日
用餐時間：12:00 – 14:30
優惠價：
星期一至五 $987/3位，平均$329/位（原價$1,413/3位）
星期六至日 $1,146/3位，平均$382/位（原價$1,644/3位）
預訂連結：【KKday網站

【KKday 低至7折】聖誕自助午餐
用餐時間：12:00 – 14:30
優惠價：
星期一至五 成人$343/位，小童$231/位（原價 成人$471/位，小童$317/位）
星期六至日 成人$424/位，小童$296/位（原價 成人$548/位，小童$383/位）
12月21至23、26、31日起 成人$466/位起，小童$313/位（原價 成人$603/位起，小童$405/位起）
預訂連結：【KKday網站

【KKday 買二送一】聖誕自助晚餐
用餐日期：12月1至20日
用餐時間：18:00 – 21:30
優惠價：
星期一至四 $1,698/3位，平均$566/位（原價$2,436/3位）
星期五至日 $1,815/3位，平均$605/位（原價$2,601/3位）
預訂連結：【KKday網站

【KKday 低至7折】聖誕自助晚餐
用餐時間：18:00 – 21:30
優惠價：
星期一至四 成人$591/位，小童$343/位（原價 成人$812/位，小童$471/位）
星期五至日 成人$670/位，小童$415/位（原價 成人$867/位，小童$537/位）
預訂連結：【KKday網站

（已包括原價加一服務費）

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親子自助餐｜灣仔萬麗海景酒店自助餐買一送一　$266起任食龍蝦/魚子醬/和牛牛肩扒

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