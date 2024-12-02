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星二代｜胡諾言陳琪12歲二女生日晒美照　爆愛女勁貪靚早起黐假眼睫毛

育兒資訊

撰文： 李惠儀

發布時間： 2 小時前

最後更新： 1 小時前

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陳琪12歲二女愈大愈靚，盡得媽媽真傳！

【陳琪/胡諾言/星二代/保良局蔡繼有學校】藝人胡諾言與陳琪婚後育有兩女一子，陳琪早年已轉型做KOL，而且吸金力強，可以讓3名子女同讀一條龍私立學校保良局蔡繼有學校，每年交學費估計近40萬；二女近日12歲生日，陳琪分享愛女美照，見二女愈大愈靚，今年升中的她可謂才貌兼備！

星二代｜陳琪二女12歲生日愈大愈靚

50歲的陳琪與47歲的胡諾言是圈中模範夫妻，兩人育有15歲大女胡芷苓（Jay）、12歲二女胡芷悠（Jacey）及8歲孻仔胡澔錕（Jayden），兩名女兒踏入青春期，已長得亭亭玉立，散發少女味。

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近日Jacey 12歲生日，陳琪在社交平台分享跟她慶祝的照片，其中一張是Jacey身穿白色露腰小背心和白色長裙，頭戴草帽，充滿度假風情，見Jacey愈大愈靚女，輪廓和身材都遺傳了媽媽，笑容甜美兼四肢修長，相當有潛質入行繼承父母衣缽，陳琪留言表示：「Happy birthday to Jacey，12年前嘅今日生咗個靚女！」

星二代學校︱胡諾言陳琪二女小學畢業　讀一條龍私立學校學費每年近13萬

星二代｜二女被踢爆是最貪靚的一個

Jacey也曾被媽咪踢爆是3姊弟當中最貪靚的一個，之前胡諾言帶3子女出席活動，已見Jacey悉心打扮穿上短裙仔，將太陽眼鏡架在頭髮上，又將一把長髮電至微曲，相當注重儀容；去年他們拍攝全家福時，見到她還化了眼妝，陳琪即爆料指Jacey開始踏入少女階段，變得十分貪靚，為了黐假眼睫毛，更甘願一早起床不斷在家練習，突顯愛美天性。

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IB名校蔡繼有｜3名子女同讀保良局蔡繼有學校

Jacey今年6月小學畢業，也貪靚地戴上髮箍跟家人合照，她與家姐細佬同讀私立一條龍名校保良局蔡繼有學校，該校一向受到家長追捧，連一眾星爸星媽都選擇讓子女入讀，包括郭可盈林文龍的女兒Tania、林曉峰及康子妮的兩個兒子林寶及林熙、徐菁遙（前名徐淑敏）的兩名女兒黃心瑤及黃心柔，郭晉安與歐倩怡的兒子郭令山等。

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IB名校蔡繼有｜供讀3子女的學費不菲

保良局蔡繼有學校首5年是小學課程，6年級開始是中學課程，3年初中採用校本課程，高中則提供兩年國際普通中學教育教育文憑課程（IGCSE）及兩年國際文憑預科課程（IBDP）。學校不設精英班，亦不按成績排名，各科按主題進行專題研習，沒有定期測驗默書，測考評估只用5個等級，不會單以成績判斷學生能力。

學費方面，蔡繼有教學語言以英文為主，其教學模式傾向國際化，而且近年誕生多名IB狀元，2024-2025全年學費按年級由$99,825至$146,927不等，分11期繳交。陳琪及胡諾言3名子女均是該校的學生，可見夫婦倆供讀3子女的學費不菲！

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