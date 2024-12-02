電梯罵戰｜女子攜大件行李乘扶手電梯　 被大叔撞開險釀人踩人

▲ 女子攜大件行李乘扶手電梯，被大叔撞開，險釀人踩人。

市民攜帶大件行李上下樓層時，通常情況應選擇乘坐升降機。

近日，有人在Threads上傳影片，指旺角MOKO商場通往弼街的行人天橋處，有女子攜大件行李乘扶手電梯，疑被途人大叔故意撞開，並二人發生罵戰，二人至電梯出口僵持，險阻塞身後一眾途人。

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電梯罵戰｜攜大件行李乘扶手電梯引發罵戰

據影片可見，事發地於旺角MOKO商場通往弼街的行人天橋一段下行的扶手電梯，女子攜帶一個白色買餸車，上方疊有一個大型白色手袋，女子側身站在放置行李的下一級電梯，身側留出的空位較窄，大叔站在數級電梯下，回頭與女子對罵。同時，女子身後站有一對推嬰兒車的夫婦。

樓主表示，罵戰開始前，大叔「落扶手梯嗰陣，叫個阿姨死開兼撞到佢」，女子被撞後，回應大叔「撞咩啊？我手上面揸住嘢㗎」，2人遂發生罵戰。

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電梯罵戰｜阻礙通行險釀人踩人

大叔不停爆粗怒罵女子「X你老X」，女子質問其為何撞行李，大叔情緒更甚，不停重複罵道「係咪想打啊你？」、「女人八婆嚟㗎」，2人離開電梯後分別向前方行走時，男子6次轉頭，手指女子激動怒罵。

其間2人更於電梯出口停下對罵，此時，電梯上一對推著嬰兒車的夫婦即將到達電梯出口，卻被女子的行李阻擋出路，樓主立即對女子喊道「件嘢行前少少啊」，女子遂向前移動，後方途人正常通過電梯出口。

電梯罵戰｜網民：兩個都自私

此事引起網民熱議，指責大叔及女子各有錯處，又指2人於電梯出口爭執毫無安全意識，「兩個都勁自私，完全妄顧後面其他人嘅安全」、「嗰條電梯好短咋，而且見到咁大件行李，都唔差在十幾秒啦，咁都要撞開」、「差啲炒車搞到人踩人」、「拎咁大件嘢仲要企電梯口係咩事」。

電梯罵戰｜該處未設升降機

有網民注意到，女子後方的嬰兒車及旁邊上行電梯亦有嬰兒車，遂指「沒有升降機嗎？好危險！」、「所以最安全性樓梯或者乘升降機」，但有對該區域熟悉的人解釋稱，「呢個位上落又真係冇電梯」。

「大家都有困難，新世紀呢個位想落去又真係冇𨋢 ，最多我咪等佢慢慢行，起碼我唔會好似個阿叔咁，特登去撞9人」、「點解留言個個都叫人搭升降機，呢度係moko商場連住行人天橋嗰度哪有升降機呀大佬？同埋個阿姐都最少讓左少少位俾人過，雖然都阻左啲，但好過其他人成條阻曬」。

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