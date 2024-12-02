大熊貓｜安安、可可搶先亮相見傳媒 周日正式與公眾見面
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最後更新： 26 分鐘前
【大熊貓 / 安安 / 可可】中央贈港兩隻大熊貓安安和可可已入住海洋公園兩個月，將於周日（8日）起正式與公眾見面。海洋公園表示，兩隻大熊貓在新居生活適應良好，已準備就緒公開亮相。園方今日（2日）首度安排安安和可可與傳媒見面，讓牠們先習慣適應群眾和面對鏡頭。
兩隻熊貓約於早上10時許亮相，牠們先享用紅蘿蔔早餐，再四處遊走，爬到累了便躺下進食。雄性安安體型比較大、四肢修長，現年5歲，體重約130公斤。園方指，安安性格好動活潑，喜歡躺在地上吃東西，動作豪邁，而且很喜歡探索四周和親近護理員，更是一名攀爬高手。
而同為5歲的雌性熊貓可可，身型則較嬌小及圓潤，體重約100公斤。園方形容可可有時會發「公主脾氣」，喜歡獨處，進食時細嚼慢咽、喜歡慢慢享受食物。
海洋公園日前表示，安安、可可居住在「香港賽馬會四川奇珍館」內，又特意增加園內的大熊貓佈置，由入口到「四川奇珍館」沿路放置多個卡通大熊貓紙板，紀念品商店的窗戶貼上大熊貓照片，餐廳亦推出大熊貓外形的食品。
兩隻大熊貓現已完成檢疫隔離及適應期，海洋公園將於本周六（7日）舉行「大熊貓亮相儀式」，並公布命名建議結果。翌日（8日）便會正式與公眾見面。
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