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結業潮｜31年歷史波鞋街老字號「芝加哥」結業　全場7折清貨入手Nike/adidas/Supreme

休閒消費

撰文： 陳珈希

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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「芝加哥」位於旺角波鞋街的店舖將於2025年2月租約期滿，而店家宣佈完約後會「光榮結業」。（取圖自「芝加哥 Chicago Sport」facebook 專頁）

【結業潮/執笠/波鞋街】經濟不景，除了眾多食肆相繼倒閉，連零售業也抵擋不住時代的衝擊。位於旺角波鞋街、有超過30年歷史的知名老店「芝加哥 Chicago Sport」日前宣佈將於明年2月結業，由即日起更推出折扣優惠，回饋港人多年的支持。帖文一出，一眾網友紛紛對此表示極之不捨，「多謝你給我同好多香港人一個美好嘅回憶！」

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結業潮｜租約期滿結業現正進行七折優惠

根據「芝加哥」在其Facebook專頁發出的帖文顯示，位於旺角波鞋街的店舖將於2025年2月租約期滿，而店家宣佈完約後會「光榮結業」，為了答謝各位紛絲多年的支持，「芝加哥」由即日起的全場貨品會照價再打七折的優惠，產品的品牌包括有Nike、Adidas、Porter、Supreme等。

結業潮｜逾30年歷史高峰時有三間店

芝加哥體育用品公司於1993年3月開業至今已有超過30年的歷史，在波鞋街幾乎無人不曉，其主要售賣潮流波鞋、潮流T-shirt、限量版波鞋籃球鞋、球隊波衫、NBA明星卡等，不少學生放學後便會去尋寶，儘管未有能力入手一對波鞋，亦會「window shopping」、把波鞋拿上手欣賞一番。

據指，90年代波鞋市場極之熾熱，高峰時期芝加哥曾於波鞋街開設兩間分店，到後期熱潮漸退，便留下總店堅守至今。再者，加上現今為網店林立的年代，不少買家已移師到海外網商購買或尋找代購覓得心儀產品，像「芝加哥」這類的實體商品競爭力減低，難免會漸漸被買家遺忘，而敵不過結業的命運。

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結業潮｜網民不捨：真正籃球鞋殿堂級波鞋舖

大量網友對「芝加哥」宣佈結業感到震驚，其帖文收獲到過千個「喊喊」、「O咀」、「加油」等的圖案，亦留下不捨的留言，「多謝你給我同好多香港人一個美好嘅回憶⋯ 我就由舊舖睇到新舖⋯」、「真正籃球鞋殿堂級波鞋舖，多謝你。期待你地有日會重開」、「多謝，永遠都會係波鞋街嘅回憶。」、「三十年，由細到大都響嗰度睇波鞋! 冇事都會去行個圈！」

此外，不少港人更被勾起多年前點點滴滴的的美好回憶，「以前成日去睇，當有錢買嗰時就成日都無碼。仲記得每次第一句：係唔係買㗎？不過都多謝，係得你鋪頭先見識到咁多波鞋」、「感謝你帶我入波鞋坑，第一對flight 89、第一對 zoom flight v，真係，滿滿回憶」。

結業潮｜粉絲認為「芝加哥」見證了兩代人的回憶

更有粉絲認為「芝加哥」不只見證了一代人的回憶，「幫襯過你唔少，由自己買到幫個女買，多謝你哋一直係花園街發光發亮，咁就30多年，有幸見證過芝加哥傳奇」。

老店的獨特情懷，更多是在於人與人之間慢慢建立起來的人情味，「我幫襯過唔少對air Jordan ，多謝肥佬老闆，有緣再聚」、「兒時回憶，多謝老闆！」、「仲好記得你隻肥貓，希望佢都會好好」。

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