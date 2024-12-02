亞太影展丨《破·地獄》成香港華語片最高票房第二位　衛詩雅獲封亞太影后

▲ 衛詩雅憑《破·地獄》獲封亞太影后。

【破·地獄 / 陳茂賢 / 衛詩雅 / 亞太影后】由陳茂賢執導及編劇《破·地獄》勢如破竹，截至今日（12月2日）上午8時，累積票房已達112,924,058元，躋身香港史上電影華語片最高票房第二位。

除票房成績亮眼外，昨晚第61屆亞太影展在馬來西亞雲頂舉行，《破·地獄》團隊於芸芸268部亞洲電影中，成為最終18部入圍作品，與泰國熱賣作《全職乖孫》、台灣電影《疫起》 、《環南時候》及香港電影《七月返歸》等亞洲電影爭奪多個獎項。

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▲ 《破·地獄》已成史上香港電影華語片票房第二位。

亞太影展丨衛詩雅感謝陳茂賢

《破·地獄》導演陳茂賢及衛詩雅（Michelle）代表劇組飛往馬來西亞出席盛會，更於頒獎禮上獲4項大獎，包括導演陳茂賢勇奪最佳導演；張叔平、彭正熙則奪得最佳剪輯；而姚漢文則贏得最佳美術指導。

至於最佳女主角競爭激烈，衛詩雅與《全職乖孫》婆婆烏薩薩梅坎姆同時躋身五強，而Michelle不負眾望奪下最佳女主角，榮升亞洲影后的Michelle，於台上哽咽感謝陳茂賢導演：「呢個獎對我意義好大，代表住我16年嚟，一直冇放棄夢想嘅成績表。我希望可以藉住呢個獎，讓更多人知道，衛詩雅係一個演員。多謝導演（陳茂賢）喺我自己要放棄自己嘅時候，你冇放棄我。多謝喜歡《破·地獄》嘅每一個人，多謝香港電影！」

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而導演陳茂賢對得獎則感到喜出望外，他指有感子華神所言，《破·地獄》由開拍至今都是一趟充滿奇妙的旅程，衷心感謝全球各地觀眾對《破·地獄》的支持及鼓勵，並誠心祝願電影可以走得更遠。

此外，終身成就獎頒發予大哥大洪金寶，而黃百鳴獲得「亞太傑出電影人榮譽大獎」。同場陳茂賢及Michelle更把握機會親身恭賀榮獲大哥大洪金寶，並成功集郵。

而今日中午時分，馬來西亞發行商更火速為《破·地獄》團隊舉行祝捷會，現場更大開香檳，慶祝電影團隊得獎，同場宣布馬來西亞票房衝破1000萬令吉。

▲ （左起）衛詩雅、陳茂賢、洪金寶。

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