單車友｜單車友青衣南橋車道狂飆　發影片被網民勸：唔好冒險　

▲ 單車友青衣南橋車道狂飆，發影片被網民勸：唔好冒險。

於馬路騎行時，要留意周邊情況，以確保自身生命安全。

近日，有單車友在Treads上傳影片，指其踩單車由青衣南橋前往荃灣，路程僅需15分鐘，比乘搭巴士用時短，影片中車輛或靠右行駛或越線爬頭。單車友此舉被網民批不重視生命。

單車友｜單車友窄車道慢駛 累5車被迫低速尾隨被批：條路佢買咗？

單車友｜青衣南橋車道狂飆

據影片可見，單車友於青衣南橋往葵涌方向靠左以較快速度騎行，其間未有車輛於左側車道行駛，後方有巴士和私家車靠右車道駛過，且與其有一段距離後，才靠左側行駛，料是為避開單車，以免發生意外。此外，途中還有另一單車友於大橋外側較狹窄通道處經過。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

樓主表示「15分鐘由青衣南出到荃灣，搭巴士起碼半個鐘，實有留言話我高速公路唔可以踩單車」。

單車友｜網民勸其不要冒險

影片引起爭議，不少網民認為單車友此舉十分危險，「你踩還踩 唔好揀啲影響人嘅路啦，架架車都要避開你，仲以為自己好威？」、「部巴士為咗你讓左半個車位出嚟俾你，你仲好意思post 出嚟?」、「係合法，但唔合理，會逼後車越線爬佢頭……幾個月前同樣位置先死過人」、「知道係可以單車行,但依段路真係唔建議你保險」。

不過，樓主面對質疑則表示，「青衣南橋是合法單車路段」，而他「只是合法地安全踩車」，又指部分人「對單車使用者存在偏見」。

他認為「騎單車者和其他車輛有共同使用道路的權利，騎單車不是貪過癮，而是作為交通工具的一部份，我是有權使用單車踩馬路作為交通工具」，並呼籲他人「遇到其他單車人士的不愉快經歷，不能照樣看待所有在馬路上騎車的行為」。

赤柱單車友｜赤柱峽道單車友緩慢踩上斜 巴士受阻跟隨其後：浪費他人時間

電單車男｜電單車男隧道用手機 近20秒未抬頭看前路超危險

上斜單車男｜單車男吃力踩上斜阻巴士 等車乘客等到忟：落車推仲快

最新影片推介：

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】 【職場智慧求生術】