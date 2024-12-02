脂肪肝｜唔肥但有脂肪肝？　醫生揭食飯1習慣出事患病風險可高8成

▲ 台灣有醫生指出，1個吃飯習慣與罹患脂肪肝的風險有關。

【脂肪肝/用餐習慣/進食速度/快速進食】不少人明明身形及體重都不算胖，接受檢查時卻發現患上脂肪肝。有醫生就指出，吃飯時的1個習慣原來與脂肪肝有關，甚至可導致患病機會增高8成。

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台灣胸腔暨重症學科醫生黃軒近日在個人Facebook專頁發文引述研究，指出進食速度過快與非酒精性脂肪肝的發生風險密切相關。他表示，若每周有2次以上快速進食（每餐時間少於5分鐘），有可能將罹患脂肪肝的風險提高81%之多，尤其容易發生在BMI值低於25的人士身上。

脂肪肝｜快速進食恐提高患脂肪肝風險

快速進食為何會影響患脂肪肝的風險？他就列出以下4個原因解釋：

1. 攝取過多熱量

快速進食會減少飽腹感的信號傳遞，導致大腦未能及時接收到「吃飽」的信號，繼而出現涉入過多熱量的情況。而這些多餘的熱量往往更容易轉化為肝臟中的脂肪儲存。

2. 增加胰島素阻抗風險

快速進食可能會導致血糖快速升高，引發胰島素水平的頻繁波動，久而久之便會增加胰島素抵抗的風險，而這也是脂肪肝的重要成因之一。

3. 脂質代謝紊亂

飲食速度過快有機會破壞正常的脂質代謝，促使脂肪在肝臟中堆積。

4. 腸道菌群失調

快速進食可能會影響腸道的消化過程，導致菌群失衡，進一步影響肝臟健康。

脂肪肝｜5招降低快速進食危害

至於如何降低快速進食對健康的危害，黃軒就提供以下5項建議：

延長用餐時間：每餐飯至少用15至20分鐘來完成，細嚼慢嚥；此舉有助提高人體的飽腹感，減少過量攝入的機會。

專注進食：用餐時盡量避免看電視、玩手機或工作，以提高對食物的專注度，有助養成健康的進食習慣。

調整食物的份量與質地：可選擇多吃蔬菜、全穀物等高纖維食物和含豐富蛋白質的食物，這些食物有效延緩胃排空的速度，幫助控制食量。

避免匆忙進食：黃軒建議市民可盡量安排固定的用餐時間，以減少因時間緊迫而快速進食的機會。

養成細嚼慢嚥的習慣：黃軒引述研究，指出細嚼慢嚥的男性患脂肪肝風險可降低22%，而女性患病的風險更可以降低36%。

他最後亦提醒，除了改善進食習慣之外，維持健康體重、增加運動及定期進行體檢都是管理脂肪肝風險的重要措施，平日應該好好實踐。

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改善脂肪肝｜6招簡單飲食助逆轉脂肪肝

假如不幸出現中重度脂肪肝，蕭敦仁建議採取相應的專業治療，否則恐怕會發展成肝炎、肝纖維化和肝硬化等問題，但如果是輕度脂肪肝，是可以透過以下6招簡單飲食逆轉：

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脂肪肝｜生活3招助養生護肝

除此之外，想要護肝，醫生亦建議平日生活應注意以下3點：

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生活3招助養生護肝

注意限製糖分攝入：減少高油高糖食物的攝入，避免糖及脂質於體內互相轉化；

多吃膳食纖維：可有助改善胰島素抗性、減緩脂肪吸收、促進膽固醇排泄；

規律運動：尤其脂肪肝患者每周起碼要進便5天、40分鐘以上的中等強度運動，例如如慢跑、快走、游泳等，假如無法於40分鐘內一次完成，亦可以每日分為2次、每次20分鐘，而所謂的中等強度，是指運動時稍有勞累，可說出一些短句子交流，但說出完整長句子會岔氣的強度。

脂肪肝｜8種營養素逆轉脂肪肝

台灣營養師余朱青指出，一般來說，只要肝臟細胞中脂肪含量高於5%，就算是脂肪肝。她推介以下8種營養素，可幫助改善脂肪肝問題，維持肝臟健康。

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資料來源：黃軒醫師 Dr. Ooi Hean

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