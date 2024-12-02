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星二代｜方中信為16歲愛女買大屋做嫁妝　住4500萬西貢複式豪宅內部激罕曝光

家事百科

撰文： 王明芳

發布時間： 44 分鐘前

最後更新： 41 分鐘前

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擁逾7千萬兩豪宅！方中信晒模型曝光複式單位，逾3千萬大屋為女兒備嫁妝。

【方中信/莫可欣/女兒符迦晴/嫁妝】「愛車之人」的方中信，曾視賽車為第二生命，家中收藏了大量靚車！近日，他在社交平台大曬模型靚車，意外曝光逾4千萬西貢複式豪宅，另再購入3千萬大屋給女兒做嫁妝，莫可欣曾表示︰「等個女啲嫁妝好睇啲！」

方中信豪宅｜西貢複式豪宅鮮有曝光

方中信年輕時曾被稱為「港版李察基爾」，就算現在61歲都依然屬型男級數，老得自然。「愛車之人」方中信，揚言自從做了爸爸之後，割愛賣掉所有大馬力電單車，以免發生意外！其後轉投模型車止癮。

早前他就在微博大曬模型車和兩隻愛貓照片，意外曝光其價值4,500萬的複式豪宅！原來據指家住西貢匡湖居複式單位，家中有一狗三貓四雀及一缸魚，他指家中動物都是女兒當初要領養回來的，但現在就變成由他和工人照顧。

方中信的家居有室內樓梯，連接客廳、飯廳、主人房、睡房和天台共5層，空間感十足，而且客廳連接戶外花園又望海，間格相當奢華。

點擊下圖看方中信豪宅奢華內部：

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方中信豪宅｜為愛女備嫁妝

此外，方中信名下另有一幢逾3,000萬的豪宅，位於數碼港貝沙灣第2期3座高層戶連車位，莫可欣曾表示︰「今次買入貝沙灣單位會用作投資，日後留畀個女，等個女啲嫁妝好睇啲。」有女萬事足的方中信坦言拍劇是因爲要賺錢養女，不拍劇又是因爲約了女兒，試過因約妻女要慶祝結婚周年而推掉工作。

據網站資料顯示，16歲的符迦晴，於7歲開始習騎，主攻馬術三項賽，去年10月曾取得雙魚河馬術中心三項賽（HKE80組別）第四名（中國香港，以及今年2月雙魚河馬術中心三項賽（HKE80組別）第七（中國香港），因屢次獲得優秀的成績而獲選為香港賽馬會青少年馬術隊成員。

方中信曾笑說：「我覺得佢應該學劍擊啦，一來我畀少啲錢，不過佢有興趣同天份，細個騎啲pony仔，越騎越大、越騎越貴，我仲要繼續做。」

方中信豪宅｜莫可欣3招教女成材

自女兒出生後，方中信繼續往返中港兩地拍戲養家，但已由浪子變成緋聞絕緣體，對女兒寵愛有加。而在瑞士長大、一向性格獨立的莫可欣則辭工做全職媽媽，專心照顧女兒，但仍會抽時間兼顧慧妍雅集的公益工作。莫可欣曾接受訪問談及自己凡事以女兒為先，生活都是團繞著女兒，因她興趣廣泛，課外活動很多。

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方中信豪宅｜夫婦二人拒女兒入行

莫可欣和方中信相當支持女兒發展興趣，熱愛賽車的方中信也帶過女兒見識汽車，陪伴游泳和溜冰等活動，但他們發現女兒想在馬術界發展時，兩人都大表支持。惟獨兩人反對女兒參加選美和進入娛樂圈，以免受父母名氣影響和感到壓力。

莫可欣坦言女兒的出現，讓她更有耐性，學習了很多。除了培養女兒興趣之外，她亦重點教導女兒要保持謙遜有禮，並訓練她獨立自主，不欲她變成港孩。她曾指女兒擁有很多好朋友，或許與她溫和有禮的性格有關，連教練、老師和家長也曾對她說，迦晴是他們見過最有禮貌的孩子之一，讓兩夫妻感到安慰。

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