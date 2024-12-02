學校動態｜瑪利曼中學開放日暨中一入學簡介會吸引770個家庭出席　有意入讀留意兩個重要日期

▲ 瑪利曼中學剛剛舉行完開放日，吸引770家庭入校參觀。

【瑪利曼中學/升中面試/開放日】瑪利曼中學是跑馬地一所擁有近百年歷史的天主教女子傳統名校，在11月30日舉行了2025/26學年中一入學簡介會。此次簡介會吸引了逾770個家庭登記出席。

簡介會內容豐富多彩，不僅有校長分享辦學理念與精神，更有多於100位中一至中五的學生領袖引領來賓參觀校園、老師和學生大使帶來各種各樣的精彩示範課等環節，例如徽章製作，DIY亮光心意咭， 曲奇餅製作示範等。

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瑪利曼中學以英語作為教學語言，致力於全方位培養學生在道德、智力、體能、社交、審美以及精神等多方面的均衡發展。該校秉持著全人教育信念，深信學生除了在學術方面要取得優異的成績外，更要從小培養正確的價值觀，因此積極推行價值觀教育。學校推崇六個核心價值觀—— 崇敬、仁愛、感恩、誠信、堅毅和智慧，每年聚焦其中一個作為學習主題，引領學生在價值塑造之路上成長。

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近年來，瑪利曼中學更是積極與本港專注於價值觀塑造的知名機構北山堂以及多個非政府組織攜手合作，力求拓展學生的視野。通過生命教育課程、多元的學習活動以及全方位的學習體驗等多種途徑，幫助學生樹立正確的價值觀，以期達到 「同成長，齊發亮」 的教育目標，培育出擁有正確價值觀的未來領袖。

▲ 陳永強校長在打卡位打卡。（學校提供）

瑪利曼中學保留部分學額予直屬的瑪利曼小學，所以只提供43個中一自行派位申請學額。有意申請入讀的學生，需在明年1月2日至1月16日期間，親身前往或透過中一派位電子平台遞交申請表格，而所有申請者都將受邀參加明年3月1日舉行的面試。

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