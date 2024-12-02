南港島線西段｜採綠色集體運輸系統2027年開工 20分鐘來往黃竹坑及港大

運物局最新呈交的立法會文件中表示，探討市場上不同非重型鐵路運輸系統的載客量、爬升 能力、走線靈活度、基礎建設及營運設備的要求等技術範疇， 確認採用智慧綠色集體運輸系統推展南港島線西段，在技術上為可行方案。 擬議南港島線西段初步走線全長約7.5公里，為港島西部及南部地區提供便捷的接駁交通服務，便利市民前往港鐵黃竹坑站和港島線香港大學站，途經香港仔、華富、數碼港及薄扶林一帶，服務該區約13萬的居住人口及約5萬的就業職位。

當南港島線（西段）通車後，預計由黃竹坑到香港大學的車程時間約為20分鐘。乘客可分別於黃竹坑及香港大學轉乘南港島線和港島線前往其他地區。

當局文件引述去年年或公布的《香港主要運輸基建發展藍圖》，指出鑑於南港島線（西段）沿線地勢起伏，受重型鐵路的爬升能力所限，部分路段須深入地底，其運輸及成本效益皆不理想，因此積極探討有否合適的替代運輸系統能滿足該走線的運輸需求，同時能提高項目的技術可行性及整體成本效益。

擬建的智慧綠色集體運輸系統為中運量系統，主要在專屬高架橋上行走，與路面交通完全分隔，不受現有路面交通影響。由瑪麗醫院至香港大學的一段路線，由於地勢陡峭，初步建議部分走線採用隧道設計。會繼續評估項目的財務安排，包括進一步優化走線以及提高成本效益，以期2025年內開展詳細規劃及設計，目標爭取於2027年開展前期建造工程，以配合華富邨重建計劃下新增人口遷入的時間表。

早於2005年2月，港鐵公司向政府提交分階段建造西港島線和南港島線的修訂建議，當時建議建造中型鐵路由大學通往黃竹坑，設數碼港、華富及香港仔共三個中途站，不過一直懸而未決，時至今日才見落成曙光。

另外，運物局亦更新東鐵線科學園/白石角車站計劃進展。立法會文件表示，港鐵公司正就土地發展和車站興建方案，進行詳細技術評估 ，初步研 究顯示擬興建新鐵路車站工程複雜，所需基建配套規模較大。港鐵公司將深化研究及提升項目效益，並繼續與政府磋商。爭取於今年經參考研究進展後公佈發展建議，並於完成公眾諮詢後盡快展開城規和其他法定程序。有關程序完成後會開展工程，目標是在2033年或之前開通車站。

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