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脂肪肝飲食｜脂肪肝恐增患癌風險高達17倍　醫生教10招消除脂肪肝2種蔬果有助改善肝功能

都市病

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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脂肪肝恐增患癌風險高達17倍，醫生教10招消除脂肪肝，2種蔬果有助改善肝功能。

【脂肪肝／心血管疾病／癌症】飲食作息與健康息息相關。台灣有醫生指出，脂肪肝可能增加心血管疾病及8種癌症風險，並教10大方法消除脂肪肝。其中，多吃2種蔬果也有助改善肝功能。

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脂肪肝｜消除脂肪肝10大方法

台灣胃腸肝膽科醫生錢政弘在YouTube頻道「小青書」表示，脂肪肝會增加心血管疾病風險。有研究發現，患有脂肪肝的人，之後因心臟病而死亡的機率多達60%。

此外，脂肪肝還會增加罹患癌症的風險，包括胃癌、大腸癌、胰臟癌、乳癌等8種癌症，其中罹患肝癌的風險還會增加17倍。對此，錢政弘醫生指出，如果發現患有脂肪肝，可透過以下10大方法逆轉病情：

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1. 少吃甜食

錢醫生指，糖分一般分為葡萄糖和果糖，葡萄糖大部分來自於澱粉，而甜食包含澱粉，例如白飯、白麵包、饅頭、白麵等精製澱粉食物，這類精製澱粉在身體會被轉化成葡萄糖，如份量超出身體需求，會再轉化成三酸甘油脂，以油脂的形式儲存在肝臟，從而造成脂肪肝。

他建議，早餐應避免進食麵包、三文治、飯糰等精製澱粉；宜吃燕麥粥，因為燕麥屬原型澱粉，造成脂肪肝風險較低。

2. 少吃水果

錢醫生強調，若進食水果超出應該所需求的份量，如日常有吃正餐，再過量攝取水果，熱量一定超標，導致脂肪肝。他建議一天最多吃2份水果。

3. 吃石榴

石榴可改善肝功能，降低肝指數；另可降血脂、降血糖。建議可以喝石榴汁或直接吃石榴水果。

4. 吃番茄

番茄有助降三高，改善肝功能，減少肝臟發炎。建議患有脂肪肝的人士可以多吃番茄。

5. 少飲酒

錢醫生指出，部分人患有脂肪肝是因為飲酒造成。而酒精熱量相當高，1克酒精等於約7卡熱量，效果與喝油一樣，會導致酒精性脂肪肝。

6. 多喝綠茶

有研究表示，綠茶含兒茶素，可讓身體減少吸收脂肪，並將脂肪自然排出體外。錢醫生建議，可每天喝300至600毫克兒茶素。

7. 吃薑黃

薑黃可降低脂肪肝患者過高的肝功能指數，降低其慢性發炎狀態。錢醫生建議，可在煮食時加入薑黃，每天攝取量約1,000毫克。

8. 補充維他命E

脂肪肝會導致慢性脂肪型肝炎，如果要逆轉或減少發炎的情況，就要補充維他命E。而維他命E含量較高的食物，如堅果、葵花籽、南瓜籽、牛油果，有助抗氧化，可逆轉脂肪肝發炎、纖維化及硬化的過程。

錢醫生建議，每天攝取400至800國際單位（IU），約1至2茶匙堅果。不過，需要注意的是，長期過量補充維他命E兩年或以上，會增加患前列腺癌風險。因此，相比補充品，建議透過食物攝取維他命E為佳。

9. 多運動

減肥有助消除脂肪肝。建議定期快走，每次持續半小時至1小時以上，有輕微出汗。

10. 睡眠充足

睡得少、晚睡的人易變胖。相關研究表示，晚上10點後睡的人，患脂肪肝機率增加37%。因為晚睡可能會進食宵夜，白天沒精神運動，導致惡性循環出現。

脂肪肝｜6招簡單飲食助逆轉脂肪肝

假如不幸出現中重度脂肪肝，建議採取相應的專業治療，否則恐怕會發展成肝炎、肝纖維化和肝硬化等問題，但如果是輕度脂肪肝，是可以透過以下6招簡單飲食逆轉：

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脂肪肝｜生活3招助養生護肝

除此之外，想要護肝，醫生亦建議平日生活應注意以下3點：

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  • 注意限製糖分攝入：減少高油高糖食物的攝入，避免糖及脂質於體內互相轉化；
  • 多吃膳食纖維：可有助改善胰島素抗性、減緩脂肪吸收、促進膽固醇排泄；
  • 規律運動：尤其脂肪肝患者每周起碼要進便5天、40分鐘以上的中等強度運動，例如如慢跑、快走、游泳等，假如無法於40分鐘內一次完成，亦可以每日分為2次、每次20分鐘，而所謂的中等強度，是指運動時稍有勞累，可說出一些短句子交流，但說出完整長句子會岔氣的強度。

脂肪肝｜8種營養素逆轉脂肪肝

台灣營養師余朱青指出，一般來說，只要肝臟細胞中脂肪含量高於5%，就算是脂肪肝。她推介以下8種營養素，可幫助改善脂肪肝問題，維持肝臟健康。

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