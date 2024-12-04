逾330名本地及國際著名教育專家雲集「學與教博覽2024」

主持近300場主題演講、公開示範課、研討會及成品展示會

同場近600個展位展示頂尖教育資源 規模創歷屆高峰

第14屆「學與教博覽 2024」將於 2024 年12月11至 13 日，假香港會議展覽中心3B-E展覽廳舉行。應屆主題為「共塑教育 駕馭幻變」，逾 330名本地及國際的教育界專家、政府代表及學者舉辦近300場主題演講、公開示範課、研討會和成品展示會，一同透過多個教育議題交流意見。「學與教博覽2024」個人及團體登記現已開放！

逾330名本地及國際著名教育專家雲集 焦點節目不容錯過

應屆博覽將有由來自世界各地的知名教育專家、政府代表、學者和學校領導人主持多場主題演講，講者來自中國內地、中國香港、新加坡、馬來西亞、多哈、澳洲及英國等，共同探討全球未來教育發展的熱門議題，當中主題演講涵蓋議題包括人工智能、語言學習、STEAM教學、學校領導及轉型、學生發展、身心靈健康、創新教育、國家教育等。

此外，其他焦點節目同樣不容錯過。特別推介的有：由中大賽馬會「智」為未來計劃策動的「人工智能（AI）工作坊」、由Apple傑出教育工作者及Apple Learning Coach舉辦的「電子學習工作坊」、由數字政策辦公室「學校IT創新實驗室」計劃策動的資訊科技「學與教」的成功案例分享，以及應屆新增設、香港賽馬會慈善信託基金作為全力支持夥伴的賽馬會教育匯等。

博覽規模及展位數量為歷屆之最 多元展品促進教育發展

應屆「學與教博覽」規模進一步擴大，涵蓋香港會議展覽中心新翼3樓的所有展廳，提供近600個展位，規模及展位數量均為歷屆之最，場內將展示全球教育最新動向，以及嶄新優質的教育資源和配套。去年博覽吸引逾16,500名來自世界各地的教育界人士參與其中，預料應屆逾18,000名教育界人士蒞臨參觀。

主辦單位為學界搜羅了優質的相關教育產品及供應商，提供種類多元化、嶄新的教育資源，包括：創新人工智能技術、虛擬學習配套、電子學習資源、資訊科技硬件及軟件、STEAM及創客學習資源、教育書籍及遊戲、課室及實驗室設備、傢俬、教具、特殊教育服務及課外活動服務等。博覽將匯聚來自世界各地的頂尖教育資源供應商，當中包括：中國內地、中國香港、澳洲、英國及愛爾蘭等，並將為全球教育供應商提供重要平台。

立即登記參觀及預留節目座位

▼ 點擊圖片放大

獲取應屆博覽最新資訊

▼ 點擊圖片放大

「學與教博覽 2024」

日期：2024年12月11至13日

地點：香港會議展覽中心3B-E展覽廳

查詢：3703 3886

網址