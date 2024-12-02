寫滿愛愛滿瀉︱獲獎無數名校生險輕生　嶺小校長警世文勸告家長5項目標提升抗逆力

▲ 嶺小校長希望家長以愛和關懷培育我們的孩子。

【嶺南大學香港同學會小學】《情緒回彈力》

近年，因為資訊科技及媒體的傳播速度加強了，讓社會對年輕一代，甚至對小學階段的孩子，要求也變得非常「清晰」，為不少年青人和中小學生帶來壓力。

那麼，是不是只有成績不太理想的學生才有壓力呢？非也。去年聖誕節，一位名校學生，因為考試即將來臨，引爆壓力，某個晚上跟媽媽道晚安卻道了許久，媽媽覺得不尋常，索性陪其睡覺，這個孩子到半夜拍醒媽媽，告知其實自己本想那晚結束生命，誰料媽媽一直陪伴，拖延其「計劃」。媽媽大驚，摟住大哭，次日找學校社工、見心理醫生……一系列的安排，學校豁免該生那個學期不需要考試。這個學生是一位出色的學生，曾為學校獲得許多STEM獎項，然而，原來當我們以為考試對這類學生來說是「小菜一碟」，其實對於現代被捧在手心裡長大，所有事情被安排妥當的孩子來說，我們真的不知道他們什麼時候「頂唔順」而引發情緒問題。

你也許會說：「現在的年青一代遇到困難挫折，只懂抱怨和逃避，又容易放棄……」其實有沒有想過：

家庭如何培育孩子？

家長對自己的孩子了解多少？

家長有沒有適切陪伴和聆聽孩子的想法？

家長對孩子的肯定和鼓勵多還是批評和要求多？

為孩子安排的活動，哪些是尊重孩子意願而安排的？

孩子遇到困難的時候，敢不敢向自己的家長尋求協助？

這些問題的背後隱藏著孩子和家長之間的互信及溝通，也奠定孩子的情緒回彈力和韌力的基礎。

看了不同的中外研究，發現擁有以下五點心理素質的人比較容易在逆境和困境中繼續前行，沒那麼容易被擊垮，也希望這些成為我們共同培育孩子的目標：

第一，擁有正面樂觀的態度，遇事接受、分析尋找解决方法，讓青少年知道「在每個困難中都潛藏著一個機會」。

第二，擁有清晰堅定的道德觀和目標，思想開明而不執著，不會在遇到困難的時候選擇做逃兵或者步入歧途。

第三，時常保持身心靈的健康，熱愛運動和思考。當身體和大腦都能得到良好的鍛煉，我們更有能力面對挑戰。

第四，要與家人和朋友保持良好的聯繫，他們是我們的支持和依靠，遇事找信任的朋友或長輩傾訴，師長也可為自己帶來另一個看待事物的觀點。

第五，要有宗教信仰，常存愛、希望和信心，還需要有感恩的心。研究指出，懂得感恩和常存感恩之心的人容易有幸福感，當我們從幸福感出發，更可以分享愛和關懷予身邊的人。當然，宗教信仰是非常重要的。我是基督徒，面對人生中的挑戰和困境，除了正面積極面對，我常禱告及相信上帝給我最好的安排，這也是讓我在校長工作的歷程裡越做越起勁的其中一個原因。

當我們知道社會對青少年的要求不斷增加，也請師長帶著更多的愛和包容，讓孩子成長之餘，讓我們一同努力，以愛和關懷培育我們的孩子，給予他們支持及理解，並教導他們發展上述五個重要的心理素質，擁有情緒回彈力，以應對人生中的挑戰。

欄名:寫滿愛愛滿瀉

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