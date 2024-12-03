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校園動態｜大埔鄧碧雲幼稚園外籍英語老師增至6人　學生多講英文有助升小面試

升學教育

撰文： 王明芳

發布時間： 29 分鐘前

最後更新： 29 分鐘前

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保良局鄧碧雲紀念幼稚園本學年起，外籍英語老師人數增加至6人，營造全天候英語環境。（學校提供）

【保良局鄧碧雲紀念幼稚園/大埔/英語學習】位於大埔區的保良局鄧碧雲紀念幼稚園，為令學生有良好的英語學習環境，參考歐美幼教模式，本學年起外籍英語老師人數增加至6人，營造全天候英語環境。校長葉彩玲表示，新安排讓學生學習英語的時間增至每天3小時，體驗國際學校的學習模式，提升他們日常的英語聽講能力，有助他們升小面試。

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童學園
校長專訪｜小組學習以強助弱　沙循小學營造愉快上學環境

葉校長表示，所有學生在課堂期間，除一名本地老師外，亦會有外籍英語老師在旁，

如體育、音樂等亦會有英文老師在場，學校新增以英語為主的桌上遊戲，提升學生對英語學習的興趣。

她稱，學校就英語課程革新後的轉變和學習成果，早前完成首輪評估，觀察到K1到K3學生，學生在校以英語交流均有增加。

K1學生課堂學習期間，在英文老師的引導下，樂意跟隨老師說出範句，反映學生開始習慣在校以英語交流，她預計學生在升讀K2前，在聽說讀寫方面可以掌握簡單的英文技巧，包括能理解簡單的指令和提問，可以說出更多日常用語和短句如「How are you」、「I'm fine」、「I'm a boy/girl」、「My name is……」等等；在閱讀方面能認讀A-Z的課題詞彙。

校園動態｜K2學生每天以英語與老師對話

葉校長表示，K2學生現時每日都可與老師進行簡單的英語對話，這樣的互動增強了他們的語言能力；而在各種有趣的英語遊戲，讓學生感受到學習的樂趣和建立自信。而K3學生可以在課堂學習職業相關的英文詞彙如「doctor」和「policeman」，在英文遊戲活動時的投入度明顯提高，亦能參與討論。

負責K3學生的英語課程的外籍老師Ellen預期，學生在學期結束後，能學習更多單字和短語，說出完整句字，在對話和聆聽上可了解主要內容，自在和自信與外籍人士進行社交互動。

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