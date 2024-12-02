校園動態︱獅子會何德心小學25周年校慶與眾同樂　芬蘭教育模式見成果學生齊做英語KOL

▲ 獅子會何德心小學25周年校慶，與區內家庭同樂。

【獅子會何德心小學/天水圍學校】獅子會何德心小學自創校以來，始終秉持「忠、禮、勤、樸」的校訓，遵循獅子會「我們服務」的精神，致力於為天水園區提供優質的教育服務。

為了慶祝創校25週年，獅子會何德心小學於11月23日舉辦了「獅小25周年校慶暨幼夢飛翔繽紛日」。活動準備了一整年，內容精彩，旨在與大家共同慶祝。學校特別邀請了教育界的朱國強議員及國際獅子總會中國港澳303區2024-2025度的沈顏總監作為主禮嘉賓。

▲ 獅小25周年校慶，主題是「夢飛翔」。（學校提供）

當天，學校安排獅小學生牽著每位嘉賓入場，場面溫馨。儀式中，學生手持工具釋放美麗的泡泡，營造出夢幻般的氛圍，完美呼應「夢飛翔」的主題，攜手為「繽紛日」揭開序幕。

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當天，多所中小學、幼稚園的校長、教育工作者及多名獅子會成員參加了校慶活動。在獅子會303區20多個屬會的協助下，校內設置了超過30個遊戲攤位，包括「獅小生態自然角體驗活動」、「英語地帶體驗活動」、「Robot Master & 無人機」、「VEX IQ 體驗活動」等，還有多個大型充氣城堡，吸引了逾千個家庭參與，熱鬧非凡，處處洋溢著歡樂的氣氛。此次慶祝活動不僅展示了學校的各項成就，也加強了社區之間的聯繫，無疑是一次難忘的盛會。

獅子會何德心小學︱推行的芬蘭教育模式

學校已邁入二十五周年，培育了眾多社會領袖。黃偉立校長推行的芬蘭教育模式結合自然探索與環保教育，使孩子們能夠親身接觸大自然，學習如何保護生態，並理解其重要性。透過活動教學，學生得以走出課室，觀察動植物的生態並照顧牠們，親自感受大自然的奧妙，這不僅激發了他們的創新思維，還提升了探索和自主學習的能力。此外，學校設有多項特色課程，全面發展學生的興趣與能力。

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獅子會何德心小學︱「夢飛翔」教學

學校為學生設計了「夢飛翔」境外教室校本課程，讓他們前往英國、日本、新加坡及北京等地學習，擴闊視野，認識更廣闊的世界。課程融合了語言、科技和自我成長等多個元素，使學生的學習內容更為豐富有趣。

獅子會何德心小學︱提供國際化的英語學習課程

近年，學校獲得前校監暨前主席羅詠逑先生及何德心先生捐款150萬，用以推動英文教育。為提升英語學習，學校聘請了六名外籍英語老師，採用遊戲化的教學方式，將遊戲融入日常英語課程，顯著提高了學生對英語的興趣和聽說能力。此外，學校還設立了YouTube頻道，錄製學生的創作，其中約一半的影片是以英文拍攝的故事和遊戲片段。鍾熙信副校長表示，學校希望通過這些有趣的方式，鼓勵學生多說英語，追求卓越。

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獅子會何德心小學︱多元活動啟發潛能：每位孩子都是星星

學校提供近八十種不同的多元活動，讓每位小朋友都能根據自己的興趣自由選擇。這些活動涵蓋藝術、科學、體育和社區服務等多個領域，不僅培養了學生的多元能力和社交技能，還能挖掘他們的潛能。獅子會何德心小學致力於幫助學生尋找自己的興趣，激發創造力和探索精神，使他們變得更加自信，為未來的學習與生活奠定堅實的基礎。

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