  • 22°C
香港時間：2024122日 (一) 18:36

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 一簽多行 保暖大法 超市大搜查 破·地獄 名校專區 靚媽精明眼 藥物百科 聖誕好去處 北上攻略 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

校園動態︱獅子會何德心小學25周年校慶與眾同樂　芬蘭教育模式見成果學生齊做英語KOL

升學教育

發布時間： 37 分鐘前

最後更新： 30 分鐘前

分享：

分享：

熱門 一簽多行 保暖大法 超市大搜查 破·地獄 名校專區 靚媽精明眼 藥物百科 聖誕好去處 北上攻略 會員有獎

獅子會何德心小學25周年校慶，與區內家庭同樂。

獅子會何德心小學/天水圍學校】獅子會何德心小學自創校以來，始終秉持「忠、禮、勤、樸」的校訓，遵循獅子會「我們服務」的精神，致力於為天水園區提供優質的教育服務。

為了慶祝創校25週年，獅子會何德心小學於11月23日舉辦了「獅小25周年校慶暨幼夢飛翔繽紛日」。活動準備了一整年，內容精彩，旨在與大家共同慶祝。學校特別邀請了教育界的朱國強議員及國際獅子總會中國港澳303區2024-2025度的沈顏總監作為主禮嘉賓。

獅小25周年校慶，主題是「夢飛翔」。（學校提供）

當天，學校安排獅小學生牽著每位嘉賓入場，場面溫馨。儀式中，學生手持工具釋放美麗的泡泡，營造出夢幻般的氛圍，完美呼應「夢飛翔」的主題，攜手為「繽紛日」揭開序幕。

最新影片:

童學園
校長專訪｜小組學習以強助弱　沙循小學營造愉快上學環境

當天，多所中小學、幼稚園的校長、教育工作者及多名獅子會成員參加了校慶活動。在獅子會303區20多個屬會的協助下，校內設置了超過30個遊戲攤位，包括「獅小生態自然角體驗活動」、「英語地帶體驗活動」、「Robot Master & 無人機」、「VEX IQ 體驗活動」等，還有多個大型充氣城堡，吸引了逾千個家庭參與，熱鬧非凡，處處洋溢著歡樂的氣氛。此次慶祝活動不僅展示了學校的各項成就，也加強了社區之間的聯繫，無疑是一次難忘的盛會。

獅子會何德心小學︱推行的芬蘭教育模式

學校已邁入二十五周年，培育了眾多社會領袖。黃偉立校長推行的芬蘭教育模式結合自然探索與環保教育，使孩子們能夠親身接觸大自然，學習如何保護生態，並理解其重要性。透過活動教學，學生得以走出課室，觀察動植物的生態並照顧牠們，親自感受大自然的奧妙，這不僅激發了他們的創新思維，還提升了探索和自主學習的能力。此外，學校設有多項特色課程，全面發展學生的興趣與能力。

點擊圖片放大
+5
+4

獅子會何德心小學︱「夢飛翔」教學

學校為學生設計了「夢飛翔」境外教室校本課程，讓他們前往英國、日本、新加坡及北京等地學習，擴闊視野，認識更廣闊的世界。課程融合了語言、科技和自我成長等多個元素，使學生的學習內容更為豐富有趣。

獅子會何德心小學︱提供國際化的英語學習課程

近年，學校獲得前校監暨前主席羅詠逑先生及何德心先生捐款150萬，用以推動英文教育。為提升英語學習，學校聘請了六名外籍英語老師，採用遊戲化的教學方式，將遊戲融入日常英語課程，顯著提高了學生對英語的興趣和聽說能力。此外，學校還設立了YouTube頻道，錄製學生的創作，其中約一半的影片是以英文拍攝的故事和遊戲片段。鍾熙信副校長表示，學校希望通過這些有趣的方式，鼓勵學生多說英語，追求卓越。

點擊圖片放大
+4
+3

獅子會何德心小學︱多元活動啟發潛能：每位孩子都是星星

學校提供近八十種不同的多元活動，讓每位小朋友都能根據自己的興趣自由選擇。這些活動涵蓋藝術、科學、體育和社區服務等多個領域，不僅培養了學生的多元能力和社交技能，還能挖掘他們的潛能。獅子會何德心小學致力於幫助學生尋找自己的興趣，激發創造力和探索精神，使他們變得更加自信，為未來的學習與生活奠定堅實的基礎。

點擊圖片放大
+4
+3

💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

學霸港姐｜陳曉華小學生相被公開以21字回應　中小學讀名校DSE考27分成中大校花
20:10 2024/11/22
學霸港姐｜陳曉華小學生相被公開以21字回應　中小學讀名校DSE考27分成中大校花
【中小學試題】小六中文搶分練習題答案　分辨字詞褒義或貶義
今日 00:00
【中小學試題】小六中文搶分練習題答案　分辨字詞褒義或貶義
小學難題｜「最難」小三數學題考倒眾人　律師心算5秒即出答案
17:22 2024/11/29
小學難題｜「最難」小三數學題考倒眾人　律師心算5秒即出答案

你可能感興趣

學霸港姐｜陳曉華小學生相被公開以21字回應　中小學讀名校DSE考27分成中大校花
20:10 2024/11/22
學霸港姐｜陳曉華小學生相被公開以21字回應　中小學讀名校DSE考27分成中大校花
【中小學試題】小六中文搶分練習題答案　分辨字詞褒義或貶義
今日 00:00
【中小學試題】小六中文搶分練習題答案　分辨字詞褒義或貶義
小學難題｜「最難」小三數學題考倒眾人　律師心算5秒即出答案
17:22 2024/11/29
小學難題｜「最難」小三數學題考倒眾人　律師心算5秒即出答案
校園直擊 獅子會何德心小學

最高瀏覽

行山風褸推介2024︱消委會12款4星或以上戶外功能外套推薦　$599最平款媲美$4500名牌
行山風褸推介2024︱消委會12款4星或以上戶外功能外套推薦　$599最平款媲美$4500名牌
拒載事件｜口岸「紅的拒載事件」有後續　的士站疑設告示牌咁樣寫
拒載事件｜口岸「紅的拒載事件」有後續　的士站疑設告示牌咁樣寫
前列腺癌｜男子腰背痛走不動竟揭患前列腺癌末期　腫瘤指數達60倍靠1療法癌細胞全消【附6大前列腺癌症狀】
前列腺癌｜男子腰背痛走不動竟揭患前列腺癌末期　腫瘤指數達60倍靠1療法癌細胞全消【附6大前列腺癌症狀】
高鈞賢結婚丨雙喜臨門結婚兼做爸爸　高鈞賢太太預產期明年1月趕及生龍B
高鈞賢結婚丨雙喜臨門結婚兼做爸爸　高鈞賢太太預產期明年1月趕及生龍B
急症室最長等候時間（12月02日 時間16:05）
急症室最長等候時間（12月02日 時間16:05）