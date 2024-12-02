失意人生丨魯振順為做男一致欠200萬巨債　拍拖7年被女友狠飛　曾自殘割斷9條筋

【魯振順/東方不敗/割斷筋】曾扮演「東方不敗」、現年66歲魯振順近日接受訪問時透露年青時事業及愛情路上屢屢受挫敗，曾遭逆角、追債及被拍拖7年女友拒婚，因此曾飲醉酒自殘，割斷9條筋。

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魯振順近日於鍾慧冰主持的YouTube訪談節目「冰姐的花樣人生」分享年青時曾歷多次失意經歷，指自己於1978年的TVB藝員訓練班畢業後，便加入TVB，1983年本來可於《北斗雙雄》有當男主角機會，自己更為此專門學了三個月瑜伽，但臨門一腳卻遭逆角，男主角更改為梁朝偉擔正。他指自己當時是非常忿忿不平:

當時後生嘅魯振順會好恨，點解畀個希望我，突然間……係咪玩我？我係咪咁差呢？

心灰意冷的魯振順當時一度離開TVB，打算向電影界發展，於是投奔電影人「Mabel姐」趙美寶，不久更迎來於電影《天皇巨星》擔正機會，卻不知這亦是他的惡夢開端。他指由於片名叫《天皇巨星》，但當時的他無論知名度或者叫座力根本就不夠，因此他不但被觀眾取笑自己沒有自知之名，電影亦僅上畫3天，便因票房太差而落畫。雪上加霜的是，《天皇巨星》開拍前，由於趙美寶託魯振順幫忙開銀行戶口，電影當時的商業登記及銀行戶口皆以魯振順名義登記，因此該電影的200萬債務後來便落在魯振順身上，他因此要連累家人為自己還債，更直言被家人怨到今時今日。

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魯振順指輾轉經梅小青及劉家豪引薦下，入了亞視工作，令他可賺錢還債。不過，由於拍劇長時間的「等待」，亦不時令他情緒崩潰:

喺亞視有套劇集，得七集拍足六個月，我都唔知點解，日日都等人，有人一遲就遲六個鐘頭，我哋坐喺化妝間唔知等乜。當時好多嘢煩，我喺度等咩呢，等死呀？

事業失意，愛情亦不得意。正當自己想組織家庭，向拍拖7年的女友求婚時，對方卻反而在此時提出分手，令他相當生氣，直現到現在亦不明對方分手原因:

我覺得冇一樣嘢係我控制得到……我就同女朋友講結婚，知唔知佢講咩？『我同你唔夾㗎，我哋呢個時候結婚唔啱㗎』，咁我話『你玩我7年呀』？

魯振順表示因為各方面的挫敗，致自己經常借酒消愁，更因此發酒瘋，最誇張的一次是打破滅火箱，再用玻璃割手自殘，「9條筋斷咗」。不過，這次之後，他亦重此振作，90年代他於是再於台灣發展，後來因為母親年長，一向待母至孝的他於是決定回港照顧媽媽，便決定回流發展至今。

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與60歲女友關係似母子

魯振順於2021年4月初公布戀情，與女友Julie相戀四個月就決定結婚，他在去年曾承認婚事已告吹，還遺憾因另一半身體緣故，故不得不打消生小朋友的念頭！不過，他強調他與Julie未有分手，二人已同居生活，魯振順最近就形容二人關係像「母子」，又稱Julie為「老母」！

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