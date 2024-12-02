  • 22°C
香港時間：2024122日 (一) 18:36

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 一簽多行 保暖大法 超市大搜查 破·地獄 名校專區 靚媽精明眼 藥物百科 聖誕好去處 北上攻略 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

失意人生丨魯振順為做男一致欠200萬巨債　拍拖7年被女友狠飛　曾自殘割斷9條筋

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 58 分鐘前

分享：

分享：

熱門 一簽多行 保暖大法 超市大搜查 破·地獄 名校專區 靚媽精明眼 藥物百科 聖誕好去處 北上攻略 會員有獎

【魯振順/東方不敗/割斷筋】曾扮演「東方不敗」、現年66歲魯振順近日接受訪問時透露年青時事業及愛情路上屢屢受挫敗，曾遭逆角、追債及被拍拖7年女友拒婚，因此曾飲醉酒自殘，割斷9條筋。

最新影片:

Healthy Life
Healthy Life｜2個動作預防坐骨神經痛

魯振順近日於鍾慧冰主持的YouTube訪談節目「冰姐的花樣人生」分享年青時曾歷多次失意經歷，指自己於1978年的TVB藝員訓練班畢業後，便加入TVB，1983年本來可於《北斗雙雄》有當男主角機會，自己更為此專門學了三個月瑜伽，但臨門一腳卻遭逆角，男主角更改為梁朝偉擔正。他指自己當時是非常忿忿不平:

當時後生嘅魯振順會好恨，點解畀個希望我，突然間……係咪玩我？我係咪咁差呢？

心灰意冷的魯振順當時一度離開TVB，打算向電影界發展，於是投奔電影人「Mabel姐」趙美寶，不久更迎來於電影《天皇巨星》擔正機會，卻不知這亦是他的惡夢開端。他指由於片名叫《天皇巨星》，但當時的他無論知名度或者叫座力根本就不夠，因此他不但被觀眾取笑自己沒有自知之名，電影亦僅上畫3天，便因票房太差而落畫。雪上加霜的是，《天皇巨星》開拍前，由於趙美寶託魯振順幫忙開銀行戶口，電影當時的商業登記及銀行戶口皆以魯振順名義登記，因此該電影的200萬債務後來便落在魯振順身上，他因此要連累家人為自己還債，更直言被家人怨到今時今日。

點擊圖片放大
+9
+8

魯振順指輾轉經梅小青及劉家豪引薦下，入了亞視工作，令他可賺錢還債。不過，由於拍劇長時間的「等待」，亦不時令他情緒崩潰:

喺亞視有套劇集，得七集拍足六個月，我都唔知點解，日日都等人，有人一遲就遲六個鐘頭，我哋坐喺化妝間唔知等乜。當時好多嘢煩，我喺度等咩呢，等死呀？

事業失意，愛情亦不得意。正當自己想組織家庭，向拍拖7年的女友求婚時，對方卻反而在此時提出分手，令他相當生氣，直現到現在亦不明對方分手原因:

我覺得冇一樣嘢係我控制得到……我就同女朋友講結婚，知唔知佢講咩？『我同你唔夾㗎，我哋呢個時候結婚唔啱㗎』，咁我話『你玩我7年呀』？

魯振順表示因為各方面的挫敗，致自己經常借酒消愁，更因此發酒瘋，最誇張的一次是打破滅火箱，再用玻璃割手自殘，「9條筋斷咗」。不過，這次之後，他亦重此振作，90年代他於是再於台灣發展，後來因為母親年長，一向待母至孝的他於是決定回港照顧媽媽，便決定回流發展至今。

點擊圖片放大
+3
+2

與60歲女友關係似母子

魯振順於2021年4月初公布戀情，與女友Julie相戀四個月就決定結婚，他在去年曾承認婚事已告吹，還遺憾因另一半身體緣故，故不得不打消生小朋友的念頭！不過，他強調他與Julie未有分手，二人已同居生活，魯振順最近就形容二人關係像「母子」，又稱Julie為「老母」！

點擊圖片放大
+5
+4

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

健康問題 情緒病 網絡熱話 台灣 魯振順

最高瀏覽

行山風褸推介2024︱消委會12款4星或以上戶外功能外套推薦　$599最平款媲美$4500名牌
行山風褸推介2024︱消委會12款4星或以上戶外功能外套推薦　$599最平款媲美$4500名牌
拒載事件｜口岸「紅的拒載事件」有後續　的士站疑設告示牌咁樣寫
拒載事件｜口岸「紅的拒載事件」有後續　的士站疑設告示牌咁樣寫
前列腺癌｜男子腰背痛走不動竟揭患前列腺癌末期　腫瘤指數達60倍靠1療法癌細胞全消【附6大前列腺癌症狀】
前列腺癌｜男子腰背痛走不動竟揭患前列腺癌末期　腫瘤指數達60倍靠1療法癌細胞全消【附6大前列腺癌症狀】
高鈞賢結婚丨雙喜臨門結婚兼做爸爸　高鈞賢太太預產期明年1月趕及生龍B
高鈞賢結婚丨雙喜臨門結婚兼做爸爸　高鈞賢太太預產期明年1月趕及生龍B
急症室最長等候時間（12月02日 時間16:05）
急症室最長等候時間（12月02日 時間16:05）