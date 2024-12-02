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準爸爸｜高鈞賢與圈外女友閃婚升呢準人父　趕尾班車生「小龍女」預告做嚴父

新手爸媽

撰文： 游艾維

發布時間： 1 小時前

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前香港先生、40歲的高鈞賢升呢為人夫和準人父。

【香港先生/高鈞賢/閃婚】現年40歲前港男冠軍高鈞賢，早前戴著戒指現身活動，預告宣布開心事，人生迎來一個新「角色」。原來高鈞賢跟年輕10年的圈外女友早已註冊結婚，老婆更懷有身孕。

高鈞賢太太懷有身孕。（被訪者提供）

準爸爸高鈞賢｜不想縱容女兒變「公主」

高鈞賢 （Matthew）這位準爸爸接受TOPick訪問，他表示跟老婆早已計劃生龍B，他說：「因為我生肖屬鼠，生個『小龍女』是我的夢想，加上我們計劃生一個就夠，將所有心機以及精力放在她身上，我們都是隨緣的，不過太太都好想送這份『禮物』給我。」

常說女兒是「父親的前世情人」，記者笑言Matthew將來會寵壞女兒，他即說：「反而我會對她比較嚴厲，不會待她如小公主般照顧，這是自己的想法，實際又如何我不知道，暫時我希望女兒是獨立和夠強大的女性，這時代的女性很多也很能幹，我都好欣賞。」

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準爸爸高鈞賢｜希望女兒陪伴外婆

Matthew早已為女兒取名為「Liona」，原來背藏窩心原因，他解釋：「因為我想她好似獅子那麼強，做一個獨立不一樣的女孩，加上媽咪近年為乳癌抗爭，希望有獅子一樣勇氣的小龍女陪伴她。」

除了努力工作，做一個有責任感的爸爸，Matthew亦為老婆分娩做準備：「買了好多嬰兒用品，我會安排太太於深圳的居所坐月，因為空間夠大，會將它打造成月子中心。」

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Matthew跟女友在港求婚，求婚當日他感觸落淚，其後兩口子往馬爾代夫影婚紗照，繼而往加拿大註冊。今年10月，高鈞賢於小紅書分享跟女友蜜遊美加的照片，他更鮮有貼出親嘴相，女方手上戴了婚戒，似乎當刻二人已成婚。

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準爸爸高鈞賢｜承諾努力守護家人

另外，Matthew於小紅書上載婚照兼公開發表「愛妻宣言」，他寫道：

四十歲的高鈞賢 ，是兒子 是丈夫 也是爸爸
從相遇相知，到牽手結婚 。在十二月份的2024年總結， 想告訴大家我們的計劃，同時也不需要讓大家再有猜測。女人的付出一點不容易，我也會盡我所能去保護我的家， 也希望得到你們的祝福，我會繼續努力做一個強爸爸，老公，兒子還有好演員的角色

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