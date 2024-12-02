熊貓經濟｜2500隻大熊貓雕塑抵港　本周末起於多區展出

▲ 2500隻大熊貓雕塑抵港，古天樂、佘詩曼到場迎接。

【大熊貓 / 古天樂 / 佘詩曼 / Panda Go】2500隻大熊貓雕塑今日（2日）抵港，周末（7日）起於星光大道等4個地標免費展出。主辦方設計出香港專屬的《熊貓香港親友會》，並將知識產權送給香港，冀展覽完結後延續熱潮。

主辦方下午於機場舉行「歡迎儀式」，藝人古天樂、佘詩曼、文化體育及旅遊局局長楊潤雄等出席。

此外，主辦方更邀請「特別嘉賓」、由人扮成的「Panda Go Guide」，展覽創辦人林樹鑫透露，此「大熊貓」由一間拍攝公司製作，象真度非常高，冀市民有更多「親親大熊貓」的機會。

大熊貓｜安安、可可搶先亮相見傳媒 周日正式與公眾見面

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熊貓經濟｜4個展出地點

創意品牌AllRightsReserved（ARR）主辦型熊貓展覽《PANDA GO！香港遊》，本周六及日（7及8日）率先在尖沙咀星光大道舉行，12月14至15日會移師到昂坪360；12月21至22日則於海洋公園展出，而聖誕節及翌日（12月25及26日）就會在上環中山公園展出。

ARR 2014年曾策劃《1600 熊貓香港遊•創意 X 保育展》，由香港出發並於全球多個城市巡迴展出。

林樹鑫表示，今年展出2500隻熊貓雕塑，是參考現時全球野生及圈養大熊貓的數目；4個展出地點都是香港的地標，空間較大且容易到達，冀展覽更親近市民。

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熊貓經濟｜參考成功經驗

ARR今年先後在港舉辦黃鴨、多啦A夢及大熊貓的大型展覽，林樹鑫指，參考以往經驗，今次選用的物料更耐用，相信效果會不錯，亦可減低維修保養費用。

參觀人數方面，林指暫未能估計；10年前在元創方舉行1600隻大熊貓雕塑展覽，每日有數萬人參觀。

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熊貓經濟｜香港大熊貓盛事

適逢今年本港大熊貓家族再添4名新成員，大熊貓數目增至6隻，ARR參考6隻大熊貓，包括盈盈、樂樂，新成員可可、安安、龍鳳胎「家姐」和「細佬」的外型特徵及性格，融入擬人化設計，設計出香港專屬的《熊貓香港親友會》（PPF HK）角色。ARR將這套知識產權（IP）送給香港，展覽期間所有IP版權費收入，會全歸海洋公園作大熊貓保育工作。

林樹鑫指，大熊貓IP能讓人一眼就能認出是香港的大熊貓盛事，IP亦具持續性，即使展覽活動結束，PPF HK角色的熱潮仍可延續下去。

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