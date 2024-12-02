健康飲食｜不是168或204斷食法　醫生推薦最簡單方式食出好體魄

▲ 醫生推薦最簡單斷食方式，食出好體魄。

【斷食法／168斷食／慢性病／粒綫體／飲食習慣】為了抗老減肥，與其天天不是「168」就是「204」，萬一不小心搞壞了腸胃及其他臟腑，醫生說，不如用最簡單的斷食方式，就是回歸正常的三餐。

期間不吃宵夜，中間不吃茶點，不吃任何甜品，還有不吃零食，多飲開水。因為如果適當地斷食，老化的細胞會清除得比較快。然後，我們稱之為細胞發電站的粒綫體，便可以更好地再生。

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甚麼是粒綫體呢？是細胞內的一種器官，主要功能是產生能量，特別是ATP（腺苷三磷酸），人體在休息和運動，器官和組織的正常運作，都必須仰仗ATP的參與。一旦粒綫體失衡將會造成九成以上的慢性病，包括了癌症。

除了為細胞提供能量外，還會參與細胞分化、細胞資訊傳遞和細胞凋亡等過程，可見九成的慢性病都由粒綫體失衡開始。出了問題的粒綫體，可以修復變回正常嗎？當然可以，而且方法很簡單。

醫生說，透過飲食、運動和睡眠就能修復了。因此，要督促自己規律地食三餐，晚上七點鐘食完晚餐，是以有專家提議進行復古飲食。

全文刊於《經濟日報》，原題為「抗老減肥不強求」