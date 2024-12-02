簡樸房｜議員指有業主提早趕走住戶　政府籲轉介個案、會嚴肅跟進處理

▲ 財政司副司長黃偉綸。（馮漢柱攝）

政府今日起就「簡樸房」規管制度建議方案展開為期約2個月諮詢，立法會房屋事務委員會今日舉行會議討論，有議員指，有劏房業主為符合政府要求，提早改建單位趕走住戶，令住戶十分徬徨。

財政司副司長黃偉綸在會上表示，期望明年6月提交草案予立法會審批，今屆會期完成立法，明年第四季開始接受簡樸房登記。

新民黨議員李梓敬指，「簡樸房」計劃還未立法，已有業主開始提早改建單位，「（業主）不知透過計劃有意還是無意地趕走住戶，但客觀結果都令到住戶非常徬徨。」

民建聯議員李慧琼同樣關注有業主心急改建單位，她認為，業主在電視上取得的信息和立法內容未必一致，希望政府有一個清晰的說明讓業主有序地改建。關心會否有好多劏房需在短時間內作改建，令很多人會沒有屋住。

黃偉綸強調，目前租務條例下，對住客有保障，「如果有任何業主違反租務條例要租客遷出，告訴我們，我們會嚴肅跟進處理。」

黃偉綸同意將來在宣傳上，不論是政府、NGO、或地區組織有很多合作空間，讓劏房戶和業主了解詳情。他續指，當局評估大約7成的劏房不需做很大改動，又引述香港測量師學會估計，相關情況可以在兩星期內完成認證的過程。

他又指，未來5年政府合共提供18.9萬個公屋單位，增加上樓機會，令政府更有底氣解決劏房問題。

羅淑佩︰每日與差估署檢查有無迫遷情況

房屋局常任秘書長羅淑佩指，未收到有劏房業主叫租戶提早搬出的投訴。她補充，每日都跟差餉物業估價署檢查有否劏房戶遭迫遷的情況，希望若有議員收到相關個案轉介給政府。

議員關注會否出現劏房地下化

自由黨議員李鎮強關注會否有市民「諗縮數」，「未來會否變做分床出租呢，因為現在8平方米無話住幾多人，所以變做有法律灰色地帶。」工聯會議員郭偉強則擔心出現劏房地下化的情況，問政府有何方法防止。

黃偉綸認為分床出租的機會不大，坦言今次政策並不能解決所有問題。對於劏房地下化的問題，他回應稱，其中一個最有力的方法就是現時提議最高監禁是3年，奉勸業主不要以身試法，當局亦會強加巡視相關情況。

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