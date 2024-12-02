聖誕燈飾2024｜K11 Art Mall打造7米高巨型金莎聖誕樹　買指定金莎產品有機會參加聖誕裝飾工作坊

▲ 金莎朱古力將於 K11 Art Mall 地下中庭放置一棵逾七米高的巨型金莎聖誕樹。

今年聖誕，金莎朱古力將於 K11 Art Mall 地下中庭打造璀璨金莎聖誕花園，一系列精彩活動讓你盡情享受節日樂趣。

高聳於花園中心的是一棵逾七米高的巨型金莎聖誕樹，佈滿金鑽炫目的節日裝飾，超適合拍照打卡留念，亦可為你與家人、朋友締造開心難忘的回憶。

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現在，更有機會可以讓你打造獨一無二的聖誕裝飾！由即日起至12月15日期間，凡購買任何2盒 Ferrero 金莎（24粒裝，300g）金鑽禮盒，於活動網站上載單一購物收據，即有機會參加金莎聖誕工作坊，在K11 Art Mall露天廣場的金莎玻璃屋裏打造精緻聖誕裝飾。

▲ K11 Art Mall露天廣場的金莎玻璃屋。

金莎聖誕樹水晶球工作坊

參加者可利用充滿節日氣氛的裝飾品、燈飾和絲帶裝飾，搭配一顆金色星星作為點綴，打造獨一無二的迷你聖誕樹。

▲ 參加者可利用充滿節日氣氛的裝飾品、燈飾和絲帶裝飾，搭配一顆金色星星作為點綴，打造獨一無二的迷你聖誕樹。

金莎聖誕飾物繩結編織工作坊

參加者將會運用獨特的繩結編織技巧，混合各種閃亮的裝飾品，製作精美的星星造型聖誕樹裝飾，為家中的聖誕樹增添一分色彩。

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