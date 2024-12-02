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168斷食｜不吃早餐恐增生膽石風險　醫生籲勿盲目跟風

醫健人物

發布時間： 48 分鐘前

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醫生籲不吃早餐增加生膽石的風險，切勿盲目跟風。

【斷食法／168斷食／斷食減肥／膽石／早餐】減肥也有趕時麾。

傳統的減肥法當然就是節制飲食，每餐只吃七分飽加適量運動，自然就會減磅瘦下來。現在的減肥法，我問過幾個朋友、同事，他們都一臉得意地答：「168。」這是間歇性的斷食方法。

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今日一個朋友告訴我，這斷食減肥方法，已進行到只有四小時可吃東西的「204」，真是五花八門。當中重要的概念，是讓腸胃休息。前些時候，聽一位醫生說，為了實行「168」間歇性斷食，許多人都會選擇不吃早餐。醫生還說，有研究發現長期不吃早餐，產生膽結石的風險比率會增加。

這即是說，為了用「168」來減肥而不吃早餐，膽結石會容易找上門來。理由是，長時間不吃東西的話，會讓肝膽處於不收縮的狀態，彷彿一部失去了動力的機器。因為消化食物時，膽囊會收縮，然後排出膽汁，這是它的功能；但如果膽汁沒有機會排出，就會淤積在膽囊內，日日如此，積着的膽汁就會形成黏稠狀，進而演化成膽結石。

因此，醫生勸告大家，不要人做你又做，一窩蜂的以為好有趣。

全文刊於《經濟日報》，原題為「168與膽結石

撰文 : 李韡玲

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