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豪門千金｜甘比重操故業做記者訪問古天樂　16歲劉秀樺高貴打扮比媽咪成熟？

育兒資訊

撰文： 王明芳

發布時間： 43 分鐘前

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甘比16歲女兒劉秀樺愈大愈靚，卻被指打扮過份成熟。

【劉鑾雄/大劉/甘比女兒劉秀樺】香港女首富甘比與16歲女兒劉秀樺一同出席時尚盛會，甘比擔任頒獎嘉賓頒獎給好友古天樂，向來貼地的甘比在受訪時，更「重操故業」化身記者採訪古生，場面搞笑！而秀樺則一身高貴斗篷裝登場，卻被網民指打扮超齡，比媽媽更成熟！

豪門千金｜16歲劉秀樺愈大愈精緻

富商劉鑾雄（大劉）與太太甘比（陳凱韻）婚後育有3名子女，大女劉秀樺（Josephine）轉眼已16歲，而且愈大愈精緻，眼大大神韻似足媽咪。日前甘比與Josephine母女檔盛裝出席時尚盛會，甘比身穿一襲黑色入膊露背晚裝亮相，高貴得來又帶點小性感，更不失豪門氣派，Josephine就穿上白色斗篷裙襯黑色及膝靴，跟媽咪一黑一白，非常搶眼。

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豪門千金｜被指打扮比媽咪甘比更成熟

雖然Josephine的打扮高貴時尚，但就有網民認為過份成熟，不配合16歲的花樣年華，有網民甚至留言表示：「打扮得比媽媽還成熟」、「這個打扮比媽媽還大年紀」，不過也有不少網民大讚Josephine愈大愈靚，長得很可愛，而且一臉福相，一看做知道是豪門千金。

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香港女首富｜甘比重操故業做記者訪問古天樂      

身兼頒獎嘉賓的甘比，在台上頒發鑽石成就大獎予好友古天樂，在二人合照時，甘比又建議古天樂擺心心手勢，古天樂即搖頭拒絕，互動爆笑。甘比是娛樂記者出身，在後台跟女兒和古天樂一同受訪時，更忍不住重拾記者身份，手持咪牌訪問古天樂，她一開首即遞咪問古天樂：「訪問古天樂，著到咁靚仔。」不過古天樂繼續「Mr. Cool」上身，沒有搭理甘比，最後甘比忍不住對在場記者說：「其實你哋自己問番佢得唔得？」

事後她還將這段搞笑「訪問片」分享至社交平台，留言謂：「朋友send了這個funny花絮給我，分享大家笑一下～甘比訪問古天樂。」網民留言問她：「重操舊業嗎？」、「您真係好貼地，同埋好可愛。」

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豪門千金｜秀樺專心讀書未考慮演戲

其實甘比和古天樂相識多年，古天樂還自爆有想過找甘比演戲，甘比聞言笑說：「佢搵我演肥師奶。」古天樂笑問她哪裡肥？原來他是想找甘比演女強人角色。至於秀樺可有興趣演戲？甘比戲言女兒有興趣，劉秀樺就表示未試過，現在專心讀書，將來再算。

甘比向來尊重孩子的決定，她曾講過不會做怪獸家長，鼓勵子女自由發展興趣，例如鼓勵喜歡玩「鬼口水」的秀樺將興趣化為事業，再將賺到的錢做善事，最後秀樺成功賺到10萬元收入，全數捐贈慈善基金，相當叻女。

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