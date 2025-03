及早拯救頭髮免禿頭危機  醫生拆解副廠藥之迷思

時至今日,愛美不再是女人的天性,男性也十分注重儀容,除了在穿戴上花心思外,髮型更是一大關鍵,尤其髮量多少最為著緊。然而,不少男士面臨脫髮危機,這個現象更有年輕化的趨勢 ,造成外貌焦慮,甚至為情緒及社交帶來困擾 。這次邀請到林民醫生為大家講解,脫髮成因及治療方案,他強調,只要及早治療,便能改善問題 ,避免帶來極大困擾。

20+男士求診者增多

日常梳頭及洗頭,頭髮也會掉落,應該如何定義脫髮,林醫生表示,頭髮的生長週期是3至5年,而週期完結的頭髮會自然掉落,因此每日掉50至100條頭髮屬正常現象 。當然,脫髮也需視乎頭髮密度的改變,林醫生解釋,如髮量在短時間內大幅減少、髮質變幼便要警惕,「假如每天掉落超過100條頭髮或出現斑禿(俗稱「鬼剃頭」)的情況,或發現頭髮變稀薄,便應及早向醫生求助,交由醫生診斷 。」在眾多脫髮問題中,雄性禿頭(雄禿)最常見,成因與家族遺傳有關,故若有親人有禿頭情況,要多加注意 。

雄禿求診患者主要集中在30至40歲的年齡層 ,但近年有年輕化的趨勢,「近年20多歲的年輕人來求診明顯增多,可能是生活習慣改變或壓力所引致」。林醫生補充,港人對個人形象的關注度日漸增加,促使更多人在年輕時便關注脫髮問題,尋求治療方案1。

▲ 男性最常見的頭頂禿髮(俗稱「地中海」),若及早治療,能改善問題。

口服藥保髮功效顯著

如何治療脫髮?林醫生解釋,治療的方案要視乎脫髮的原因對症下藥。例如出現斑禿,應先查明原因,有機會是患有其他疾病的徵兆 。一般治療雄禿方案,醫生大多會先處方口服藥或外用的噴劑,口服藥成份為5-甲型還原酶抑制劑(5-alpha reductase inhibitors),外用噴劑的成份則為外周血管擴張劑(Peripheral vasodilators),它們的療效已經得到科研實證9,10 , 而市面流行的澈光梳或激光帽則可用作輔助用途5。

治療脫髮的方案亦要根據患者的年齡及嚴重程度而定,林醫生表示,一般會為早期的脫髮患者處方口服或外用的藥物3,「雖然藥物越早開始服用越好,但對於18歲左右的年輕患者,醫生會視乎脫髮程度先處方外用噴劑,待患者20歲後,確保已過發育期才開始用口服藥 。」口服藥一天服用一次即可,大約半年至一年時間見效,成效因人而異,有些人會有明顯改善,部分人則沒太大變化但能減少脫髮10,口服藥特點是保髮功效顯著,相比起外用噴劑成效更佳 ,亦可兩者互相配合使用9。林醫生強調,口服藥需要持續服用才能維持藥效,「藥物在見效後亦要繼續服用,不然藥效在半年後會逐漸消失,頭髮也會開始脫落10,13 。」一般來說,口服藥有機會出現副作用,例如性慾減退,但機率少於5%10。

把握黃金時間 趁早治療

若脫髮程度較為嚴重,則可考慮進行植髮手術。林醫生表示,植髮手術是將「捐髮區」(即「後尾枕」位置)的頭髮移植至脫髮位置,可與藥物、紋髮等不同方案互相配合使用,「因植髮是進行頭髮移植,若不保護原有頭髮,它們也會變弱甚至脫落,而口服藥能有助保髮甚至生髮,故植髮後也需繼續使用藥物,才達至最佳效果9,14。」他建議,因家族遺傳導致早期雄禿的年輕患者,可先以口服藥延緩掉髮情況,但重申雄禿需要及早治療方能達至較佳的效果3,15,「近來有個案患者脫髮已到第六期,用藥物、紋髮加上植髮後都有改善,但當然趁早接受治療,在最佳時機保護現有頭髮,方為上策,早期的治療只需用藥,到後期可能要植髮與藥物兼行。」他又提醒,不論使用甚麼治療方案,患者也應保持健康的生活和飲食習慣,有健康的身體,才能有健康的秀髮。

▲ 林民醫生籲有脫髮問題,應及早治療,切勿諱疾忌醫。

副廠藥與正廠有效成分相同

坊間的治療脫髮的藥物種類繁多,一直有「正廠藥」及「副廠藥」之分。林民醫生解釋,正廠指研發和生產藥物的藥廠,在過了20年的專利權後,其他藥廠可仿製這些藥物,稱為「副廠藥」。兩種藥物同樣經衛生署註冊,有效成分和藥劑相同,但在製造方法、品質控制及輔助成分上可能會有差異。正廠藥通常經過更嚴格的測試和品質控制,確保藥物的穩定性和療效。患者可先徵詢醫生意見,或考慮不同因素,按個人需求選擇合適的產品。

此資訊僅供一般教育和參考用途。請務必諮詢您的醫療專業人員以獲取醫療建議。

(資料由林民醫生提供)

