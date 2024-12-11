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及早拯救頭髮免禿頭危機  醫生拆解副廠藥之迷思

健康資訊

發布時間： 2024/12/11 00:00

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時至今日，愛美不再是女人的天性，男性也十分注重儀容，除了在穿戴上花心思外，髮型更是一大關鍵，尤其髮量多少最為著緊。然而，不少男士面臨脫髮危機，這個現象更有年輕化的趨勢 ，造成外貌焦慮，甚至為情緒及社交帶來困擾 。這次邀請到林民醫生為大家講解，脫髮成因及治療方案，他強調，只要及早治療，便能改善問題 ，避免帶來極大困擾。

20+男士求診者增多

日常梳頭及洗頭，頭髮也會掉落，應該如何定義脫髮，林醫生表示，頭髮的生長週期是3至5年，而週期完結的頭髮會自然掉落，因此每日掉50至100條頭髮屬正常現象 。當然，脫髮也需視乎頭髮密度的改變，林醫生解釋，如髮量在短時間內大幅減少、髮質變幼便要警惕，「假如每天掉落超過100條頭髮或出現斑禿（俗稱「鬼剃頭」）的情況，或發現頭髮變稀薄，便應及早向醫生求助，交由醫生診斷 。」在眾多脫髮問題中，雄性禿頭（雄禿）最常見，成因與家族遺傳有關，故若有親人有禿頭情況，要多加注意 。

雄禿求診患者主要集中在30至40歲的年齡層 ，但近年有年輕化的趨勢，「近年20多歲的年輕人來求診明顯增多，可能是生活習慣改變或壓力所引致」。林醫生補充，港人對個人形象的關注度日漸增加，促使更多人在年輕時便關注脫髮問題，尋求治療方案1

男性最常見的頭頂禿髮（俗稱「地中海」），若及早治療，能改善問題。

口服藥保髮功效顯著 

如何治療脫髮？林醫生解釋，治療的方案要視乎脫髮的原因對症下藥。例如出現斑禿，應先查明原因，有機會是患有其他疾病的徵兆 。一般治療雄禿方案，醫生大多會先處方口服藥或外用的噴劑，口服藥成份為5-甲型還原酶抑制劑（5-alpha reductase inhibitors），外用噴劑的成份則為外周血管擴張劑（Peripheral vasodilators），它們的療效已經得到科研實證9,10 , 而市面流行的澈光梳或激光帽則可用作輔助用途5

治療脫髮的方案亦要根據患者的年齡及嚴重程度而定，林醫生表示，一般會為早期的脫髮患者處方口服或外用的藥物3，「雖然藥物越早開始服用越好，但對於18歲左右的年輕患者，醫生會視乎脫髮程度先處方外用噴劑，待患者20歲後，確保已過發育期才開始用口服藥 。」口服藥一天服用一次即可，大約半年至一年時間見效，成效因人而異，有些人會有明顯改善，部分人則沒太大變化但能減少脫髮10，口服藥特點是保髮功效顯著，相比起外用噴劑成效更佳 ，亦可兩者互相配合使用9。林醫生強調，口服藥需要持續服用才能維持藥效，「藥物在見效後亦要繼續服用，不然藥效在半年後會逐漸消失，頭髮也會開始脫落10,13 。」一般來說，口服藥有機會出現副作用，例如性慾減退，但機率少於5%10

把握黃金時間 趁早治療

若脫髮程度較為嚴重，則可考慮進行植髮手術。林醫生表示，植髮手術是將「捐髮區」（即「後尾枕」位置）的頭髮移植至脫髮位置，可與藥物、紋髮等不同方案互相配合使用，「因植髮是進行頭髮移植，若不保護原有頭髮，它們也會變弱甚至脫落，而口服藥能有助保髮甚至生髮，故植髮後也需繼續使用藥物，才達至最佳效果9,14。」他建議，因家族遺傳導致早期雄禿的年輕患者，可先以口服藥延緩掉髮情況，但重申雄禿需要及早治療方能達至較佳的效果3,15，「近來有個案患者脫髮已到第六期，用藥物、紋髮加上植髮後都有改善，但當然趁早接受治療，在最佳時機保護現有頭髮，方為上策，早期的治療只需用藥，到後期可能要植髮與藥物兼行。」他又提醒，不論使用甚麼治療方案，患者也應保持健康的生活和飲食習慣，有健康的身體，才能有健康的秀髮。

林民醫生籲有脫髮問題，應及早治療，切勿諱疾忌醫。

副廠藥與正廠有效成分相同

坊間的治療脫髮的藥物種類繁多，一直有「正廠藥」及「副廠藥」之分。林民醫生解釋，正廠指研發和生產藥物的藥廠，在過了20年的專利權後，其他藥廠可仿製這些藥物，稱為「副廠藥」。兩種藥物同樣經衛生署註冊，有效成分和藥劑相同，但在製造方法、品質控制及輔助成分上可能會有差異。正廠藥通常經過更嚴格的測試和品質控制，確保藥物的穩定性和療效。患者可先徵詢醫生意見，或考慮不同因素，按個人需求選擇合適的產品。

此資訊僅供一般教育和參考用途。請務必諮詢您的醫療專業人員以獲取醫療建議。

（資料由林民醫生提供）

HK-PRO-110099 Nov/2024

參考文獻

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